Detienen a cinco presuntos integrantes del CNG en Chiapas

Los cinco detenidos manifestaron ante las autoridades que son integrantes del Cártel Nueva Generación

La Secretaría de Seguridad del Pueblo indicó que el operativo se realizó durante patrullajes preventivos de disuasión del delito y de proximidad social. CORTESÍA/ Fiscalía General del Estado de Chiapas

Cinco presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG), fueron detenidos por fuerzas de seguridad estatales y federales durante un operativo realizado en la ruta carretera de San Cristóbal de las Casas a Chiapa de Corzo, en posesión de drogas preparadas para su venta.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que en las proximidades del kilómetro 46 de la autopista de San Cristóbal de Las Casas a Chiapa de Corzo, aprehendieron a Josué N, Jonathan N y Leobardo N, originarios de Guadalajara, Jalisco; así como Enelvia N del estado de Oaxaca e Itzel N de Mazatlán Sinaloa.

A los presuntos narcotraficantes les aseguraron 300 bolsas pequeñas de marihuana y 2060 dosis de cristal, además de 4 básculas grameras, 3 gorras negras con la leyenda CNG, un chaleco táctico y una selladora eléctrica.

Los detenidos y los productos asegurados están a disposición ministerial para las investigaciones preliminares y la aplicación de la ley.

Los cinco detenidos manifestaron ante las autoridades que son integrantes del Cártel Nueva Generación y operaban en territorio chiapaneco.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo indicó que el operativo se realizó durante patrullajes preventivos de disuasión del delito y de proximidad social.

En la acción participaron agentes del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

