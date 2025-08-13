Cerca de la madrugada de este miércoles 13 de agosto, elementos de Protección Civil El Marqués, en coordinación con el Instituto Municipal de Protección Animal, lograron la extracción segura de un cachorro que se encontraba atrapado dentro de una alcantarilla de aguas negras del municipio.

El operativo fue realizado en la comunidad de Santa María Begoña en el municipio de El Marqués en Querétaro, aledaño al municipio capital.

Para conseguir el rescate, fue necesario aplicar técnicas hidráulicas y descender a través de la alcantarilla para sustraer con cuidado al perro. Al asegurar al perrito, se dio con que se trataba de un cachorro de apenas unos días de nacido que, tras una valoración médica, fue reintegrado con su mamá canina

La historia fue compartida a través de redes sociales oficiales de IMPA El Marqués y Protección Civil municipal. Los usuarios agradecieron la labor de ambas instituciones en su labor por proteger todo tipo de vida.

Para buscar a estas dependencias o a alguna otra municipal ante cualquier contingencia relacionada con mascotas y otros seres vivos, se debe utilizar el número nacional para emergencias, 911.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

