Pensión Bienestar: ¿Qué hacer si no me llega mi Tarjeta Bienestar?

La Tarjeta Bienestar es un plástico que los adultos mayores necesitan para recibir el dinero de su Pensión Bienestar, aunque ésta sólo la tienen las personas que han cumplido los 65 años y que han hecho su trámite ante la Secretaría del Bienestar.

En la Tarjeta Bienestar se realiza el depósito de la pensión cada dos meses, por lo que en caso de no tener este plástico no habrá manera de retirar el apoyo económico, por lo que es importantísimo que, de no haberla recibido, reclamar a la brevedad el plástico.

En el supuesto de que hayas hecho el trámite de la Pensión del Bienestar, pero aún no te han llamado y no te han dado tu tarjeta te decimos qué debes hacer, toma nota.

¿Qué hacer si aún no me llega mi Tarjeta Bienestar?

En primera instancia, si ya estás registrado en el Programa Social del Bienestar es posible que estés esperando la entrega de la tarjeta, pero lo importante es tener en cuenta que, según la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó que la entrega luego del registro puede tardar entre 2 y 3 meses, por lo que si estás dentro de este rango no hay que preocuparse.

En caso de que haya pasado más de 3 meses y no te han entregado tu tarjeta para cobrar la Pensión Bienestar es importante que revises tu correo para corroborar si ya recibiste el mensaje de confirmación de la emisión de tu tarjeta. Recuerda también revisar la bandeja de correo no deseado.

Además, puedes consultar la página web oficial del Programa Bienestar y en la sección de "Consultas" puedes ingresar tu CURP y verificar si tu tarjeta ha sido emitida y en qué estatus se encuentra.

La última forma es comunicarse a la Línea del Bienestar, si no has recibido ninguna notificación sobre la emisión y entrega de tu tarjeta, puedes llamar para solicitar información. Asegúrate de tener tus documentos a la mano, como la CURP, ya que te lo solicitarán.

