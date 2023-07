El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador está por terminar y uno de sus programas sociales insignia comenzó a generar dudas respecto a si continuará o no una vez que se llevan a cabo las elecciones presidenciales en 2024 y se conozca a su reemplazo.

El Programa de la Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores, antes estaba condicionado a no contar con algún otro soporte económico social, como en el caso de quienes cuentan con pensión del IMSS o ISSSTE, una precisión que recordó Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar.

“Antes no era para todos. No se les daba a todos. Les decían, si tú tienes una pensión de tu trabajo ya no te vamos a dar esta pensión, pero ¿por qué? Si esa pensión era resultado de su trabajo, no era del gobierno. Se excluía, ahora se incluye a todos”.

Es decir, la Pensión del Bienestar está protegida constitucionalmente y el pago bimestral de 2024 (de 6 mil pesos bimestrales) está garantizado y no se condicionará a quienes cuenten con IMSS o ISSSTE.

En cifras de Ariadna Montiel Reyes, el programa social invirtió 600 mil millones de pesos en 2023 para entregar a 25 millones de personas la ayuda.

“La Pensión de Adultos Mayores el próximo año va a entregar aproximadamente 6 mil pesos bimestrales. Representa muchos recursos, pero bien dirigidos y destinados a la gente. ¿De dónde salen? México siempre ha sido un país de grandes riquezas, pero mal administradas”, concluyó Ariadna Montiel Reyes.

CR