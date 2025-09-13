Pensión Bienestar: Cuántos meses de pago quedan en 2025

El penúltimo pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores de 2025 comenzó a entregarse el 1 de septiembre, siguiendo el calendario por letra para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar. Este programa, que beneficia a millones de personas mayores de 65 años en México, ha sido una de las principales políticas sociales del Gobierno Federal y cada bimestre entrega 6 mil 200 pesos a quienes forman parte del padrón.

Con la llegada de septiembre y ya en la recta final del año, muchos beneficiarios se preguntan cuántos meses de pagos quedan de la Pensión Bienestar en 2025. La respuesta es clara: solo resta un bimestre más (dos meses), correspondiente a noviembre-diciembre. Esto significa que los adultos mayores recibirán su último depósito del año en el mes de noviembre, pues octubre ya se incluye dentro del bimestre que comenzó a pagarse en septiembre.

La Pensión Bienestar se entrega cada dos meses y, al estar elevada a rango constitucional, el Gobierno de México tiene la obligación de garantizar su continuidad. Esto otorga certeza a los adultos mayores, ya que el apoyo no depende de decisiones administrativas momentáneas ni de cambios políticos. La seguridad jurídica detrás del programa es uno de los aspectos que más valoran los beneficiarios y sus familias, pues asegura que los recursos llegarán de manera constante.

Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha informado sobre cambios en el calendario oficial de pagos del siguiente periodo. Por lo tanto, lo previsto es que el siguiente depósito de 6 mil 200 pesos ocurra en noviembre, cerrando así el ciclo de pagos 2025.

Requisitos para inscribirse a la Pensión Bienestar

Además de saber cuántos meses restan de la Pensión Bienestar este año, muchas personas también buscan información sobre los requisitos para inscribirse al programa, siempre y cuando haya convocatoria. De acuerdo con el portal oficial, los documentos y condiciones necesarios son:

Tener 65 años cumplidos o más dentro del bimestre de incorporación

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización, con domicilio en la República Mexicana

Presentar acta de nacimiento

Documento de identificación vigente, como credencial para votar, del Inapam o pasaporte

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia expedida por la autoridad local

Formato Único de Bienestar debidamente llenado

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Pensión Mujeres Bienestar: Estas son las fechas para recibir la tarjeta si te registraste en agosto

OF