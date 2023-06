El pasado 31 de mayo se cerró el periodo para obtener la Tarjeta del Bienestar de la Pensión Bienestar 2023 otorgada por el Gobierno Federal a los adultos mayores registrados en el programa de la Secretaría del Bienestar.

Si por alguna razón no pudiste recoger tu tarjeta antes de la fecha límite, aquí te explicamos cómo afectará esto a tu pago. Si no acudiste a obtener la Tarjeta del Bienestar dentro del plazo establecido por la Secretaría del Bienestar, aún tienes una oportunidad de hacerlo.

Hay módulos disponibles para las personas que no realizaron el cambio, donde tarjetahabientes de bancos cono BBVA y rezagados Banamex podrán obtener su tarjeta y continuar recibiendo el apoyo de $4,800 pesos cada dos meses.

De acuerdo con Ariadna Montiel, representante de la Secretaría del Bienestar, en el programa "Bienestar Responde" número 14 del 7 de junio, si no cuentas con la tarjeta del Banco del Bienestar, no recibirás el pago. Esto se debe a que los depósitos ya no se realizarán en las tarjetas de instituciones bancarias privadas que se utilizaban anteriormente.

Es muy importante que verifiques el módulo correspondiente a tu localidad y obtengas tu nueva tarjeta lo antes posible. En caso de que tengas dificultades para desplazarte, por cualquier motivo, puedes solicitar una visita domiciliaria para que el personal de la Secretaría del Bienestar acuda a tu hogar y complete el trámite, asegurando así que continúes recibiendo el apoyo.

¿Cómo ubicar mi módulo para rezagados de la Pensión Bienestar?

Para ubicar el módulo y recoger tu tarjeta del Bienestar puedes acceder al enlace proporcionado y verificarlo utilizando tu CURP. Una vez que hayas encontrado la dirección del módulo, deberás llevar los documentos necesarios.

Además, este mes de junio es la oportunidad para que las personas que cumplieron 65 años en mayo y junio se registren en el programa.

¿Cuándo depositan el pago de julio de la Pensión Bienestar?

En junio, los beneficiarios mayores de edad inscritos en el programa de Pensión Bienestar para Adultos Mayores no obtendrán ningún desembolso económico.

Esto se debe a que, según el calendario de pago Pensión Bienestar, el depósito correspondiente se efectuó en mayo. En aquella ocasión, se entregó una suma total de cuatro mil 800 pesos mexicanos en una sola exhibición.

CR