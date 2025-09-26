Paro en la UNAM: Estos son los planteles que cierran puertas

Varios planteles de la UNAM, tanto de nivel medio superior como superior, entraron en paro esta semana tras el asesinato de un alumno del CCH Sur dentro del plantel. La comunidad estudiantil exige seguridad, justicia y medidas urgentes para frenar la creciente violencia en la universidad.El paro fue convocado por estudiantes en respuesta al homicidio de Jesús Israel, estudiante de 16 años del CCH Sur, quien fue atacado con un arma blanca el pasado lunes 22 de septiembre por otro alumno, de 19 años, en el estacionamiento de la escuela. El agresor, detenido tras el incidente, confesó haber planeado atacar a más personas, inspirado en hechos violentos ocurridos en escuelas de Estados Unidos. Este ataque reavivó el temor por la inseguridad en las instalaciones universitarias, donde desde hace años se denuncian agresiones, presencia de grupos porriles, vandalismo y violencia de género. Los estudiantes advierten que el caso del CCH Sur es solo la punta del iceberg de un clima de violencia sostenido y cada vez más preocupante.Durante la misma semana, otros hechos violentos aumentaron la tensión: el miércoles 24 se reportó una amenaza de bomba en la Preparatoria 6, y el jueves 25 se registró una riña en la FES Acatlán que dejó tres personas detenidas, una de ellas presuntamente armada. Los siguientes centros universitarios han suspendido actividades como parte del paro:La cifra de planteles en paro podría aumentar, ya que más comunidades estudiantiles están en proceso de deliberación. El movimiento estudiantil ha presentado un pliego petitorio que incluye:Las autoridades universitarias han iniciado conversaciones con estudiantes y padres, aunque la comunidad exige resultados concretos y un cambio estructural en las políticas de seguridad dentro de la UNAM. EE