Diputado del Verde detenido en EU regresa sin celular y con visa cancelada

Tras 13 horas en revisión, agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE), impidieron la entrada a Estados Unidos al diputado federal del Partido Verde y exalcalde de Matamoros, Mario López Hernández.

El legislador aliado de la 4T conocido como “La Borrega” fue retenido por autoridades migratorias de Estados Unidos la noche del viernes y regresado a México la del sábado en dicho puente fronterizo, además se le retiró su visa.

El legislador ingresó a territorio americano alrededor de las 18:00 horas del viernes y de inmediato fue trasladado a oficinas del ICE donde se le realizó un exhaustivo interrogatorio. Finalmente, fue devuelto a México sin sus equipos de telefonía celular y sin su visa, la cual le fue cancelada.

La detención la realizaron personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Brownsville, Texas, en el Puente Viejo Internacional, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos sin que se conozcan las causas de este proceso.

Trascendió que el legislador fue cuestionado con relación a presuntos vínculos con actividades relacionadas con el huachicol, tema que lo ha implicado desde tiempo atrás.

EXPONE SU VERSIÓN

Legislador rechaza haber sido retenido

La Oficina de Mario López Hernández negó haber sido retenido por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EU. “Ante diversas publicaciones y rumores difundidos recientemente en algunos medios de comunicación y redes sociales, la Oficina del diputado federal Mario Alberto López Hernández, informa de manera categórica que es absolutamente falsa la versión que lo vincula con la supuesta detención en Estados Unidos”.

El documento precisó que no se encuentra detenido ni bajo investigación alguna en territorio estadounidense. No ofrece, sin embargo, información sobre si al legislador se le retiró su visa americana.