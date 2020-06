Palacio Nacional, con fisuras estéticas por sismo de 7.5

Personal de Protección Civil de Palacio Nacional informó que, hasta el momento, Palacio Nacional sólo presenta fisuras estéticas, nada de consideración.

En entrevista con medios tras el sismo, indicaron que debido a esto los trabajadores de la también residencia del Presidente Anrpés Manuel López Obrador pueden regresar a laborar, pero se les pidió que no utilicen los elevadores.

"No hay ningún problema para que utilicen sus oficinas, que suban por escaleras, no hay nada de peligro, y ya pueden trabajar de manera normal. No hubo ningún daño, hay fisuras de no consideración, sólo estéticas".

Tras el #sismo de 7.5 de magnitud en Palacio Nacional solo se registraron fisuras no de consideración, “estéticas, nada de cuidado”, informó Ricardo Fuentes, de Protección Civil de SHCP.https://t.co/iHKCdM5Xl0 pic.twitter.com/C6PnOZiQUn — Efekto TV (@EfektoTv) June 23, 2020

Dos bardas se derrumban en colonia Roma

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó que la dependencia inició sobrevuelos a través de cóndores por toda la ciudad luego del sismo de 7.5; hasta el momento, se reporta el derrumbe de dos bardas en un edificio de la colonia Roma.

El secretario de la Ciudad de México indicó que no hay reporte de heridos tras los derrumbes.

"No hay reporte de heridos ni en vía pública, ni en hospitales", escribió en Twitter.

Los primeros sobrevuelos en la CDMX se reportan sin novedad relevante al momento, no hay derrumbe de edificios, se colapsó una barda en un edificio de la colonia Roma, seguimos informando mas adelante.... — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 23, 2020

En un primer corte la dependencia indicó que no había alguna novedad relevante tras el sismo de 7.5.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no se tiene registro de algún incidente mayor.

También la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México descartó afectaciones mayores por el sismo de esta mañana de martes.

JM