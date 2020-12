Padre de Angélica Fuentes la acusa por "mentiras y calumnias"

De nueva cuenta la empresaria Angélica Fuentes está envuelta en la polémica, ya que después de presentar su libro que lleva por nombre “Dos millones de huevos” en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), su padre, el señor Valentín Fuentes Varela, la acusó mentir y calumniar a su familia.

“Hace algunos días leí tu libro. Y encontré con sorpresa una serie de mentiras y calumnias sobre mí. Pero, lo más doloroso, fue leer cómo denigras a tu mamá quien lamentablemente ya no está aquí para aclarar lo que escribes sobre ella y de lo más preciado que tenía: su familia”.

“No creo que deba citar las innumerables infamias e imprecisiones que cuentas en este libro. Toda la familia, y yo en particular, estamos sorprendidos por este acto tuyo de desmesurado protagonismo, excesiva ambición y hambre de poder (…) Me preocupa tu salud mental y me abruma pensar en las dos niñas que tienes a tu cargo y que reciben este mal ejemplo que puede dañarlas por el resto de sus vidas”, dice un extracto de la carta.

En este texto difundido en diversos medios de comunicación, el empresario Valentín Fuentes también se dijo sorprendido por haber sido señalado como machista por su hija, esto cuando asegura haberle cedido el control de sus empresas por 13 años.

Fue en octubre pasado cuando Angélica Fuentes reapareció públicamente al informar a través de un video que litigará en tribunales la herencia de las dos hijas que tuvo con el empresario Jorge Vergara, quien en vida fuera propietario, entre otras empresas, del Club Deportivo Guadalajara.

GC