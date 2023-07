Elementos de la Secretaría de Seguridad de Hidalgo detuvieron a cuatro sujetos mediante persecución, luego de que fueron detectados en los momentos en que depositaban los restos de una persona embolsada y colocaban una manta de un grupo criminal en las letras turísticas de Pachuca.

En conferencia de prensa los secretarios de seguridad, Salvador Cruz Neri y Guillermo Olivares, señalaron que alrededor de las 6:30 de la mañana en un recorrido de seguridad, se detectó una camioneta con placas de circulación de San Luis Potosí de la cual tres sujetos bajaron para arrojar unas bolsas negras.

Señalaron que ante la presencia de los agentes de seguridad los hombres emprendieron la huida, por lo cual se inició una persecución que dio como resultado la detención de cuatro hombres, tres originarios de San Luis y uno del Estado de México, con domicilio en Tizayuca.

¿Detenidos son del Cártel del Noreste?

Resaltaron que la manta estaba firmada por el Cártel del Noreste, presencia que no se tiene detectada en Hidalgo. El secretario de seguridad aceptó, que puede tratarse de una célula que intenta ingresar a la entidad, pero resaltó que no se permitirá.

"Recordemos que este cártel que se atribuye estos hechos su ámbito está entre San Luis Potosí Zacatecas y Aguascalientes, hacia abajo no tenemos otro indicio".

No podemos afirmar que hay carteles en el estado, desde el ámbito de Procuraduría, se externó que no se puede afirmar tal respuesta.

Dijo que se ha generado un blindaje en el estado y se puede asegurar que no se va a permitir que llegue el crimen organizado al estado, destacó el secretario de gobierno, quien dijo "no tenemos ningún compromiso ni componenda con ellos, por lo que no hay ninguna razón".

Destacaron que aún no se conoce la identidad de la persona asesinada, sin embargo, de acuerdo con los peritajes se trata de una muerte de aproximadamente nueve días atrás y aseguraron que no se realizó en Hidalgo.

También aseguraron que no tienen reporte de ninguna persona desaparecida que corresponda con las características de la víctima. Además de qué se inició la denuncia correspondiente ante la Procuraduría de justicia.

