Una semana después de ser recapturado y encarcelado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", uno de los líderes de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, sufrió un revés judicial en su intento por frenar su extradición a Estados Unidos.

Un juez de Distrito le negó la suspensión definitiva en uno de los juicios de amparo que tramitó hace unos días contra la detención con fines de extradición, incomunicación y tortura.

"Se niega la suspensión definitiva en los términos de esta incidencia", determinó el juzgador, quien declaró que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo.

Lo anterior, porque Ovidio Guzmán se encuentra a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, en el interior del Centro de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, a fin de continuar el procedimiento de extradición.

El 5 de enero, el mencionado juez concedió a "El Ratón" una suspensión de oficio respecto de la tortura física o psicológica, para el único efecto que de manera inmediata cese la ejecución de tales actos y se le permitiera comunicarse con familiares o los defensores que designe.

Guzmán puede impugnar la resolución ante un tribunal, el cual deberá resolver si confirma, modifica o revoca el fallo.

Indagan procedencia de armas de Ovidio

El canciller Marcelo Ebrard informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga la procedencia de las armas utilizadas por Ovidio Guzmán López durante su detención.

"El caso de las armas de la detención de Ovidio Guzmán será central. Son 47 armas, 63% están fabricadas en Estados Unidos", detalló en la XXXIV Reunión de Embajadores y Cónsules 2023.

Señaló que también hay armamento fabricado en Europa, por lo que las investigaciones se extenderán al Viejo Continente, con ayuda de la Europol.

"El resto viene de Europa, de varios países europeos. Entonces, ahí vamos a trabajar junto con Europol, que ya tenemos representante en México para hacer lo mismo: vamos a ubicar dónde se vendieron y cómo llegaron aquí, porque hay varios países de Europa que fabrican esas armas", mencionó el funcionario federal.

Marcelo Ebrard abundó en que la investigación podría durar un par de meses, y cuando concluya presentarán el caso en Estados Unidos.

"Están indagando dónde encontraron estas armas, quién las compró y cómo llegaron a México. Y eso puede ser que nos tome un par de meses, pero lo vamos a investigar; y México va a presentar el caso en Estados Unidos", refirió.

Consideró que se debe prohibir la venta indiscriminada de armas de alto calibre si se quiere detener la violencia en el país, porque quienes las adquieren son los delincuentes.

"Evidentemente, quien lo compra es o un delincuente o un país extranjero que lo quiere hacer sin que tú lo sepas. Se debe prohibir eso", comentó.

Enfatizó que si Estados Unidos o algún otro país quiere apoyar a México a reducir la violencia interna, deberían dejar de enviar armas.

"Si ustedes nos quieren apoyar para reducir la violencia en México, no necesitamos otra cosa más que dejen de producir, vender o distribuir este tipo de armas, no me mandes armas, mejor ya no me las mandes. Eso es lo que México va a proponer, pero sí, estamos siguiendo cada arma de esas", dijo el canciller.

En el mismo tema, añadió que el trámite para extraditar a Ovidio Guzmán a Estados Unidos llevará tiempo.

El pasado 6 de enero, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el canciller estimó que el gobierno de Estados Unidos tendrá alrededor de seis semanas para presentar pruebas para la extradición de Ovidio Guzmán López.

Marcelo Ebrard refirió que será la Cancillería y un juez quienes decidirán si procede la solicitud de extradición del hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán.