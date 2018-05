Organizaciones civiles, clave en transformación de México: Anaya

El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés , destacó el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en la transformación de México, con quienes mantendría un diálogo permanente en caso de ganar los comicios del primero de julio.

“No desconfío de las organizaciones de la sociedad civil, al contrario, yo valoro escucharlos”

Al continuar con sus actividades de campaña, el candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, participó en la Tercera Cumbre Ciudadana.

El candidato expuso su plan de gobierno en ese foro que se efectuó en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México.

Algunas de las organizaciones convocantes fueron: Causa Común, Reinserta, Ririki, Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Casa Migrante Camino a la Vida, Causa Natura, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), y Mexicanos Contra la Corrupción, entre otros.

"Lo que queremos es fomento a las organizaciones de la social civil y, por supuesto, lo que no queremos es sospecha y lo que no queremos es control del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil. Fomento sí, sospecha y control, no", expresó.

Al participar en la Tercera Cumbre Ciudadana Por un Estado Democrático de Derechos, sin corrupción e impunidad, Anaya Cortés planteó: "se los digo con mucha claridad: no desconfío de las organizaciones de la sociedad civil, al contrario yo valoro escucharlos".

Por la tarde, a las 17:15 horas, Anaya Cortés se reunirá con simpatizantes de los partidos que lo apoyan Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), y Movimiento Ciudadano (MC), en la explanada municipal de Valle de Chalco, ubicada en el cruce de las avenidas Alfredo del Mazo esquina Tezozómoc, colonia Alfredo Baranda, en Valle de Chalco, Estado de México.

AC