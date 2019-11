Opacos, tribunales locales; en su mayoría ocultan sentencias

Más de 90% de los poderes judiciales de México no publican sus sentencias, pese a que están obligados a hacerlo por ley; 96% de los tribunales locales consideran que sus fallos no son de interés público y por eso no los difunden.

La organización Equis, Justicia para las Mujeres, solicitó vía transparencia las estadísticas de las sentencias que publicaron los poderes judiciales del país hasta mayo pasado y encontró que Baja California, Baja California Sur y Zacatecas no publicaron ninguna. Sólo Durango transparenta todas sus resoluciones.

Por otra parte, Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México y Tabasco carecen de informes sobre la publicación de sus sentencias o respondieron cualquier otra cosa.

Laurence Pantin, titular de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, explicó que el problema deriva de la propia ley, que al dejar esta ambigüedad de las sentencias ha generado que 17 poderes judiciales no hayan publicado ninguna, al argumentar que no son de interés público.

