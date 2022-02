Olga Sánchez Cordero aclara que "pausa no es ruptura de relaciones con España"

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, dijo que la pausa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador(AMLO), entre México y España, no significa una ruptura con el gobierno español.

Sánchez Cordero dijo en una entrevista que respeta la decisión del presidente y señaló que probablemente tiene razones para poner en pausa las relaciones con España, pero también aclaró que una pausa no significa un quiebre.

-¿Será esto una ruptura? - le preguntaron.

-No, para nada, dijo pausa, no ruptura- respondió Sánchez Cordero.

"Pausar no es frenarla, es dejar en pausa y dejar en pausa, es una pausa. Pausa es un periodo de tiempo en el que no se resuelve una situación, sino que después de un periodo de tiempo se continúa. Pausa para mí no es cortar una relación, al contrario, es una pausa. Pausa es pausa, como en la música, en la danza, hay pausa", detalló la presidenta del Senado.

Sin embargo, la senadora Olga Sánchez aseguró que no ha llegado a la cámara alta la notificación del nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México en España, por lo que mientras el Senado no reciba alguna comunicación oficial que diga lo contrario, se espera que llegue el documento para los trámites conducentes.

DO