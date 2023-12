El Gobierno del Estado emitió un comunicado anunciando que un juez había detenido el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino, transfiriendo el cargo a Javier Navarro, por lo que confirmaría que el control de la administración local quedaría en manos de Movimiento Ciudadano, como había sido solicitado por el candidato a la presidencia, Samuel García.

El juez del tercer distrito laboral en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez, ha revocado una vez más el nombramiento del Gobernador Interino, realizado por el Congreso y otorgado a Luis Enrique Orozco Suárez, ex vicefiscal.

Basándose en la sentencia del Tribunal Electoral, el juez argumentó que el Congreso está obligado a respetar la afiliación partidista por la que Samuel García resultó vencedor en las urnas, es decir, a través del partido Movimiento Ciudadano, y debe reflejar la voluntad popular expresada en el voto.

Dado que el Congreso del Estado no ha logrado consensos, el juez determinó que el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, debe asumir como Encargado de Despacho, tal como lo establece la Constitución Estatal y la Ley Orgánica.

Se establece que Javier Navarro ocupará el cargo de Encargado de Despacho hasta que el Gobernador Constitucional retome sus funciones o se designe a un Gobernador Interino, siguiendo las directrices marcadas por la Sala Superior y la resolución del Juez de Amparo.

De igual manera se ordenó la protección a Javier Navarro y que se evitara la toma de las oficinas del Poder Ejecutivo.

En la resolución se señala que se debe de entender por consenso el "acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad, es decir, una decisión unánime y no por mayoría". Situación que no observó el Congreso, al haber sido designado únicamente con 25 votos, por lo que no se respetó el sistema democrático y la decisión popular del electorado de Nuevo León.

