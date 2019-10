"Nuestro deber es garantizar derechos", responde "El Mijis"

"Nuestro deber no es garantizar encuestas, sino garantizar derechos", respondió en redes sociales el diputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales "El Mijis", a la senadora Lilly Téllez, luego de que la legisladora llamó traidores a sus compañeros de Morena.

"Nuestro deber no es garantizar encuestas, sino garantizar derechos; porque como legisladores juramos representarlos, no representarnos"

Asimismo, Téllez compartió una encuesta en la que se refleja que la mayoría de los mexicanos rechazan la despenalización del aborto.

"Jefa, con todo respeto, es grave pensar que las mayorías deben decidir los derechos de las minorías. De hecho, nuestro deber no es garantizar encuestas, sino garantizar derechos; porque como legisladores juramos representarlos, no representarnos. No hay traición, hay derechos", escribió el legislador.

Jefa, con todo respeto, es grave pensar que las MAYORÍAS deben decidir los derechos de las MINORÍAS



De hecho, nuestro deber no es garantizar encuestas, sino garantizar derechos; porque como legisladores juramos representarlos, no representarnos



No hay traición, hay derechos✌���� https://t.co/JZjstr2Wj2 — El MIJIS (@mijisoficial) October 2, 2019

La respuesta de Carrizales se hizo viral y provocó que los usuarios de Twitter mostraran mensajes de apoyo para él.

JM