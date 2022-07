El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, mostró ayer lunes una vez más su interés por ser candidato para las elecciones presidenciales del 2024 y exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que “saque las manos del proceso”.

"El Presidente no puede, no debe, replicar actos de los que fue víctima como la exclusión, el atropello, de intentos por cerrarle el camino para llegar a la Presidencia de la República; fue víctima de fraude electoral, así es que lo que pido no es piso parejo, sino que saque las manos del proceso de decisión de la candidatura de nuestro movimiento en 2024", demandó el legislador.

Noroña afirmó que él no es una “corcholata”, sino un hombre libre y que acepta la decisión de que el método para elegir al candidato de Morena sea una encuesta y que respetará los resultados.

El legislador sostuvo que es evidente la forma en que el presidente de México ha mostrado lo suficiente sobre quiénes son sus favoritos para ser candidatos a la presidencia y que este debería de abstenerse a realizar más comentarios al respecto y acusó que el pasado 1 de julio incluso le revocaron su invitación a la inauguración de la refinería de Dos Bocas para darle todos los reflectores al Secretario de Estado.

"No me voy a dejar hacer a un lado por nadie, no desistiré de mi legítima aspiración a contender por la Presidencia y si el pueblo no me quiere, lo aceptaré", expresó.

Con información de El Universal.

