Norberto habría sido asesinado horas después del secuestro: Procuraduría

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, señaló que debido al estado de descomposición del cuerpo de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal a quien secuestraron al salir de clases, podría ser que muriera la misma noche en que lo plagiaron.

"Por el estado de descomposición, al parecer lo mataron esa misma noche; aunque repito estamos esperando la necropsia"

"Por una llamada al 911 nos informan la ubicación de un cuerpo. Estamos esperando la necropsia correspondiente para saber la hora en que murió. Por el estado de descomposición, al parecer lo mataron esa misma noche; aunque repito estamos esperando la necropsia", aseguró Ernestina Godoy.

La abogada de la ciudad recordó que, a pesar de que la familia solicitó a la dependencia no intervenir en la negociación, en la PGJ se activó el protocolo de búsqueda.

"No nos detuvo el hecho de que la familia pidió que la Procuraría no interviniera, eso no impidió que se activará el protocolo antisecuestro", dijo.

Luego de que fuera encontrado el cuerpo del estudiante Norberto Ronquillo en la alcaldía Xochimilco, Ernestina Godoy Ramos indicó que se siguen varias líneas de investigación en el caso del joven de 22 años, quien el martes fue reportado como secuestrado.

Entrevistada al término de la reunión de gabinete que encabezó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria dijo que ya tuvieron contacto con la familia de Norberto, lo reconocieron y falta el resultado de la necropsia del cuerpo hallado en estado de descomposición.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, refirió que en este caso hay varias líneas de investigación y lo que sigue es indagar a fondo. Dijo que el compromiso es hacer justicia, encontrar a los responsables y castigarlos.

Abundó que la dependencia tuvo conocimiento del caso por el rector de la Universidad del Pedregal y coadyuvó con la procuraduría, que ya trabajaba en el tema.

JM