Nombramiento de Ebrard para negociar con EU despierta celos: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la designación de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, de encabezar el equipo que negoció con el gobierno de Estados Unidos la amenaza de imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos, ha despertado celos, pero señaló que esta decisión fue tomada por él porque es responsabilidad del canciller, además que, afirmó, es una persona preparada y con experiencia.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que la negociación con funcionarios del gobierno de Donald Trump realizada la semana pasada no fue fácil, pero se salió adelante.

"Quien coordina es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, porque a él le corresponde esta función, de todas maneras se despiertan celos y sentimientos. Quiero que queden claras algunas cosas: primero, que es mi facultad. No se autonombró Marcelo Ebrard, yo tomé la decisión. Segundo, que Marcelo Ebrard tiene toda la experiencia para encabezar al grupo que está atendiendo este asunto, lo ha demostrado durante mucho tiempo, está preparado, es un profesional, pero lo acaba de demostrar ahora: no fue fácil la negociación. Ya pueden imaginarse cómo fue, y salieron bien, salieron adelante los integrantes de nuestro equipo encabezados por Marcelo Ebrard".

El Mandatario señaló que el acuerdo alcanzado resultó en beneficio para el país, pero también para el gobierno de la Unión Americana, sin embargo, aseguró que hay voces opositoras que manifiestan que el acuerdo alcanzado no fue en beneficio de México.

"Yo les diría que salimos bien las dos partes, porque lo quieren ver como si fuese una pelea de box, pero en las peleas de box también hay empate y esto tampoco fue una pelea de box, digo esto porque nos fue bien a nosotros, estamos satisfechos con el acuerdo y le fue bien al gobierno de Estados Unidos, le fue bien a sus propósitos. Que no nos cuquen, que no nos dejemos cucar, sobre quién ganó o quién perdió, yo creo que cuando no hay enfrentamiento las partes ganan, no queremos enfrentamiento, queremos amistad con el gobierno de Estados Unidos, y sobre todo con el pueblo de Estados Unidos".

