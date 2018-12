No voy a bajar expectativas del gobierno: López Obrador

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no bajará las expectativas de su gobierno, a pesar de que politólogos y publicistas le han advertido que podría decepcionar a los ciudadanos con las altas perspectivas.

"No voy a bajar las expectativas, voy a subir el trabajo del gobierno en favor del pueblo"

Al presentar en Jojutla el Programa Nacional de Reconstrucción por los sismos, el titular del Ejecutivo Federal afirmó que en las conciencias de muchos está la interrogante y la duda sobre si va a cumplir los compromisos de la campaña.

"Estoy consciente de que son altas las expectativas, los politólogos y publicistas me han recomendado en bajar las expectativas, si no va a haber decepción. No voy a bajar las expectativas, voy a subir el trabajo del gobierno en favor del pueblo", afirmó.

Ante el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el Presidente aceptó que no será fácil cumplir por la situación compleja del país.

"No es fácil, es complejo pues ya ni hablar de cómo dejaron el país pero tenemos mucha fuerza de voluntad y es muy fuerte nuestra cultura, nuestras culturas, siempre ha sido la cultura de México la que nos ha sacado adelante", aseveró.

Sostuvo que el país se va a "levantar" por la fortaleza cultural del pueblo.

JM