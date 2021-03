"No todos los políticos somos iguales", recrimina AMLO al EZLN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recriminó que en elecciones pasadas el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llamara a no votar por él al señalar que "todos somos iguales", pero no protestaron durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En su conferencia mañanera, AMLO señaló que en el neoliberalismo se fue creando una corriente de pensamiento, según la cual todos los políticos eran todos iguales.

"Cuando estábamos en la lucha para la transformación de México, la oligarquía, la mafia del poder, los delincuentes de cuello blanco, los que se adueñaron del gobierno durante todo el periodo neoliberal fueron creando una corriente de pensamiento, según la cual todos los políticos éramos lo mismo, un gran desprestigio para legisladores, para dirigentes políticos, todos son iguales para que la gente no participara, incluso grupos de izquierda que llamaban a no votar porque todos éramos iguales", dijo AMLO.

"Eso fue lo que hizo el movimiento zapatista, no protestaban con Fox, no protestaron con Calderón, no protestaron con Peña, y era no votar, para qué, todos son lo mismo, todos son iguales. Afortunadamente la gente piensa de otra forma y nosotros también nos dedicamos a decir 'no somos iguales, nosotros no somos corruptos'; entonces llegué a decir en la campaña: 'Me pueden llamar peje pero no soy lagarto, no somos iguales'", señaló AMLO.

JM