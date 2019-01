No subí a tribuna con mi bebé para ganar reflectores, dice senadora

Para la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado del Partido Acción Nacional (PAN), la maternidad no es un show, menos un acto con el que se pueda lucrar; por el contrario, defiende su derecho de subir a la máxima tribuna del país con su bebé de dos meses en brazos, sin que signifique buscar la foto.

Dice que si bien no está a la espera de una disculpa pública por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sí le gustaría que ocurriera, pues considera que sus comentarios estuvieron fuera de lugar y son una falta de respeto.

Mencionó que anteriormente, las senadoras Alejandra Barrales e Iris Vianey Mendoza llevaron a sus bebés al pleno, y eso, dijo, no sucede sólo en México, sino en muchos parlamentos del mundo, porque es un tema actual.

¿Qué fue lo primero que pensó con el comentario del presidente de la Cámara de Diputados?

— De una falta de respeto a mí, a las mujeres, a la maternidad y hasta a la lactancia. Fue mi única reacción. Si tenemos una mente amplia, desde luego que yo llevo conmigo a mi bebé por un tema de lactancia, porque es un recién nacido, no por ganar reflectores. No sé si es ignorancia o abuso de confianza que tiene el diputado, de callar a todo mundo.

Hay quien dice que quiso ser gracioso, que me quiso ayudar, yo no sé en qué, mejor que no me ayude. Creo que estamos en la máxima tribuna del país, eso no lo vio.

¿Ha recibido una disculpa de Porfirio Muñoz Ledo?

—No, ninguna.

¿Hubo comentarios en su contra por subir a tribuna con su hija?

— Se dan lamentables comentarios en las redes sociales, violentos y desagradables, que no debieron darse, pero fueron a raíz del comentario del presidente [de la Cámara Baja]. En el Congreso de la Unión deberíamos dar el ejemplo y promover las buenas prácticas como la lactancia materna, el respeto a la mujer, a la maternidad.

Respeto todos los comentarios, y los trato de entender, porque reflejan una realidad social. Conozco la problemática laboral de las madres trabajadoras. No estoy de brazos cruzados ante la situación, he presentado iniciativas a favor de las madres trabajadoras.

Es un tema personal del que no debería hablar, pero no tengo problema, si hay alguien que quiere que le explique que vivo situaciones como las de cualquiera, pues no hay problema. Pero estoy en el entendido de que es un derecho y es un buen mensaje para la sociedad, para quienes son solidarias conmigo, y creo que es un buen mensaje desde la máxima tribuna: dejar un precedente y ser congruentes entre lo que hacemos y decimos.

Se ha dicho que es mamá soltera, ¿es verdad?

— No, tengo mi pareja, pero él no está aquí en la ciudad. Es el papá de mis otros dos niños. Él trabaja en Colima.

¿Es indispensable sensibilizar a la sociedad en cuanto a la maternidad?

— Claro que sí, porque hay ignorancia, sobre todo en el tema de la lactancia. Antes era natural darles pecho a los hijos, y de repente ya no se usó, y ahora está volviendo a surgir. Es un tema tan importante para la salud de los niños. No lo sabemos a veces ni las mujeres, si tú le das pecho a tu hijo no se te enferma en el tiempo que estás lactando, hay mucho que dar a conocer.

La lactancia es un tema que todos debemos aprender a respetar, por eso lo promuevo y apoyo. Sí creo que debemos conocerlo más.

¿Es la primera vez que lleva a sus hijos a su trabajo?

— No, es mi tercer bebé. Tengo dos niños más grandes. Siempre he buscado la forma de estar con ellos en mi trabajo, es una situación que enfrento como todas las mujeres. Mi hijo mayor, Diego, de ocho años, me ha acompañado. Iba conmigo a las comisiones y al pleno en Aguascalientes.

