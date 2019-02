No son necesarios los gasolinazos, asegura López Obrador

Aún cuando se dio un alza de precios en las gasolinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es necesario que haya gasolinazos para tener presupuesto para sacar adelante al país.

"No es necesario aumentar impuestos, no es necesario que haya gasolinazos o endeudar al país, sólo depende de acabar con la corrupción y la impunidad, que no se roben el dinero del pueblo y del presupuesto", expresó.

De gira por el sur del país para arrancar el Programa Créditos Ganaderos a la Palabra, el titular del Ejecutivo lanzó un llamado a la unidad para noquear a la corrupción.

"Tenemos que unirnos. Si nos gusta el pleito, si somos pleitistas, hay que pelearnos contra la corrupción, vencerla, noquearla, acabar con la corrupción. Vamos a acabar con la corrupción, me canso ganso", expresó.

Al hacer entrega de los créditos a los ganaderos, López Obrador dijo que los que robaban combustible quisieron jugar a las vencidas, pero si administración ha logrado contener el huachicol (robo de combustible) y el dinero que se ahorre se va a destinar a los programas de bienestar.

JM