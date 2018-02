No sería Fiscal de Anaya: Fernández de Cevallos

El ex candidato presidencial panista, Diego Fernández de Cevallos, aseguró que está "con todo" en la campaña con el precandidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, pero precisó que no le interesaría ser Fiscal General de la Nación en caso de que el panista queretano llegue a la Presidencia de la República.

En entrevista a su llegada al Primer Informe de Gobierno del gobernador, Javier Corral, el también conocido como "Jefe" Diego dijo que ni Anaya le ha pedido ser Fiscal, ni él lo aceptaría porque Anaya es de mecha corta y él ni mecha tiene.

- ¿Le interesaría ser Fiscal en caso de que Ricardo llegue a la Presidencia?

- No, de ninguna manera. Ni él me lo habría propuesto y no lo aceptaría por dos razones: porque yo conozco a Ricardo Anaya y sé que es un hombre de mecha corta y yo ni mecha tengo.

"Por supuesto que estoy en la campaña de Ricardo Anaya con todo lo que soy, con todo lo que pueda ser por Acción Nacional y por México, absolutamente con todo", dijo Diego Fernández.

Afirmó que respalda la Caravana por la Dignidad que encabeza el gobernador Corral, pero no se uniría a ella porque no es "marchante", dijo con su tradicional puro en la mano derecha.

OA