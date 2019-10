No se expuso a trabajadores de CDMX que fueron "cinturones de paz": AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los ciudadanos y trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que ayer participaron en la marcha por el 51 aniversario de los hechos del 2 de octubre del 68 por haber ayudado a que no se registraran acciones violentas como había ocurrido en las últimas manifestaciones en la capital de la República.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal afirmó que no se expuso a los más de 12 mil trabajadores de la Ciudad de México que participaron en los "cinturones de paz" porque, señaló, éstos no iban a responder a provocaciones e indicó que los heridos que se registraron en la protesta no fue "nada de gravedad".

"Agradecer a los ciudadanos por el buen comportamiento del día de ayer en la marcha de la manifestación para no olvidar la represión del 2 de octubre de 1968"

"Hubieron desde luego, algunos hechos, pero no como la vez pasada. Nos ayudó mucho los ciudadanos, por eso les agradecemos, les mandamos un abrazo afectuoso, a todos los de blanco que hicieron estos cordones de paz y evitaron actos violentos. También a la agente que no estaba de blanco pero estaba en la calle en actividades y ante estos hechos ayudaron mucho.

"La gente ayudo muchísimo, y fue un plan conducido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con el apoyo del gobierno federal y de todos".

Ante la pregunta de si acusará a los manifestantes violentos con sus mamás y abuelitos como ayer había advertido, López Obrador respondió:

"Vamos a ver, pero si eso ayuda porque la mamá, los papás, los abuelitos, abuelitas ayudan mucho . Claro que ayuda la familia, es que muchas veces no se sabe en la familia que están haciendo los jóvenes, y cuando se enteran ayudan, nada más que lo vamos a dejar así por ahora".

López Obrador señaló que las críticas que hay sobre el actuar del gobierno federal en estas manifestaciones es "¿por qué no se revisa lo que pasó el año pasado y los otros años? Pero si nos guiamos por lo que opinen nuestros adversarios, en particular los conservadores, no les va a gustar nada. Sin embargo, yo tengo otros datos y tengo la información, les puedo decir que salieron muy bien las cosas".

