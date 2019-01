No quiero especular, dice Monreal sobre caída de helicóptero

El informe preliminar que dio a conocer el gobierno federal sobre la caída de helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, el 24 de diciembre del año pasado, es una muestra de la transparencia en la información del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara Alta.

La caída invertida de la aeronave, señalada como "inusual" en el reporte, desde luego, aceptó el senador Monreal en entrevista, "provoca inquietudes y preguntas, y prefiero esperar el informe definitivo", expresó.

Ya que la caída del aparato no fue objeto de explicaciones técnicas, los reporteros preguntaron a Monreal si un desplome de esa forma fue o no accidente. "No quiero especular", respondió.

Monreal Ávila dijo que prefiere "esperar el informe completo", en el que participan instancias nacionales e internacionales, con base en los protocolos de la aviación.

Señaló que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside, acordó con la aprobación del pleno, la integración de una comisión de seguimiento a los hechos en que perdieron la vida Alonso Hidalgo y Moreno Valle.

Indicó que en su integración, esa comisión senatorial será encabezada por un representante de la banca del PAN.

Cabe señalar que la comisión de seguimiento a las investigaciones del accidente ocurrido en Puebla, tendrá presidencia rotatoria bimestralmente, entre las fuerzas políticas, y el PAN asignó a la senadora Nadia Navarro Acevedo.

