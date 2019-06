No queremos otra tragedia como la de San Fernando: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno prefiere mantener a los migrantes que entran al país en busca de pedir asilo a Estados Unidos en la frontera sur porque en el norte del país es más complicado y porque no desea que en su gobierno se repita una masacre como la ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2011 donde fueron asesinados 72 migrantes.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en el frontera sur, del Istmo de Tehuantepec a la frontera con Guatemala se cuenta con las instalaciones para cuidar a migrantes, sobretodo, centroamericanos.

"Imagínense lo que es el traslado de cientos de personas en tráileres, cajas cerradas, los riesgos de asfixia, entonces sobre eso estamos, y lo he dicho aquí antes, y lo repito, preferimos tenerlos en el sur, es decir, de Tehuantepec hacía la frontera con Guatemala, porque ahí tenemos más posibilidades de cuidarlos, de darles posibilidades de trabajo, pero sobretodo de cuidarlos. En el norte, ustedes lo saben, está más complicado, no queremos tragedias como la de San Fernando".

Señaló que su administración garantiza los derechos humanos de los migrantes, "y me gustaría que se analizara el problema en su conjunto, porque a veces se olvidan las causas y se ven nada más los efectos, no se habla mucho de la crisis en Centroamérica, no sé por qué".

"Tomen también en consideración que México va a seguir manteniendo sus políticas de asilo, de protección a migrantes, lo que queremos es ordenar todo el flujo migratorio y dar opciones de trabajo con alternativas y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que no haya guerra comercial es lo que buscamos, entonces si es un tema que se está atendiendo, con mucho profesionalismo, con mucha dedicación, de manera humana".

OA