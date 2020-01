No presentará reforma penal que atente contra libertades, contesta AMLO a Denise Dresser

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que su gobierno no presentará una reforma al Sistema de Justicia Penal que signifique un retroceso o atente contra las libertades, esto ante la pregunta de la periodista, Denise Dresser, que lo cuestionó sobre una supuesta propuesta para seguir acosando a periodistas.

“Lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores. No tengo nada que ver con la supuesta reforma”, respondió el Mandatario.

López Obrador fue cuestionado sobre el borrador que hace unos días se filtró a los medios de comunicación sobre el paquete de reformas al sistema de justicia penal que fue criticado por presuntamente atentar contra la presunción de inocencia, extender el arraigo a diversos delitos, intervenir comunicaciones, entre otras violaciones.

�� Porque la libertad de expresión no solo es un privilegio, sino un derecho.



Con hechos como el de Sergio Aguayo se juega la libertad de opinar de todos, esto le dijo Denise Dresser al presidente @lopezobrador_ en la #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/oUjHla5vd1 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 29, 2020

"Claro que si (me comprometo), claro por convicción, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al Presidente y a los Legisladores", dijo durante su conferencia de prensa mañanera.

El titular del Ejecutivo dijo que sus adversarios hicieron todo un escándalo sobre el tema y él se enteró leyéndolo en el periódico:

"Ese hombre autoritario, casi dictador era yo, y ahí me entero que había una ley que se iban a cancelar todos los derechos, ahí me enteré, no la he visto y no la conozco".

El Mandatario señaló que su gobierno tiene el compromiso de garantizar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, pues como opositor denunció el autoritarismo y la falta de democracia.

"Eso no va a pasar porque no somos iguales y vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie".

El Mandatario rechazó que su gobierno esté detrás de esa reforma y, dijo, de ser el caso la Fiscalía General de la República ya es autónoma.

GC