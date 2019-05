No nos van a chantajear en licitación de medicina: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que no se dejará chantajear por los corruptos que quieren jugar a las vencidas en la compra de medicamentos. Durante la entrega de programas del Bienestar, el Presidente señaló que si siguen así, los medicamentos se comprarán en el extranjero.

“Ahora sí se dan cuenta que no hay medicamentos porque quieren obligarnos, presionarnos para que les compremos a los mismos que, de manera arbitraria, dan caras las medicinas. Si no entienden vamos a abrir las licitaciones y se va a comprar la medicina en cualquier parte del mundo; pero no van a faltar, ni nos vamos a dejar chantajear por los corruptos”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

En compañía del gobernador Alfredo del Mazo, el titular del Ejecutivo federal pidió el apoyo de la población para ayudarlo a gobernar, porque no se trata del trabajo de un solo hombre o gobernantes: “esto es asunto de todos, no se podría avanzar y transformar si no se cuenta el apoyo de todos los ciudadanos”.

En cuanto a los programas del Bienestar, el Presidente reconoció que en el caso de la pensión de adultos mayores sólo han entregado apoyos a siete millones de personas de un universo de ocho millones, por lo que les falta un millón.

Por su parte, Zoé Robledo Aburto, designado como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), rechazó que el organismo se encuentre en crisis y reiteró que durante su administración se seguirá aplicando la austeridad republicana.

“Si estuviera detenido o paralizado, el país lo estaría también; si el IMSS no estuviera ejerciendo los recursos que tiene para el pago de las pensiones y jubilaciones, eso se vería en cada rincón del país”, comentó.

Resaltó que en el Seguro Social se mantendrán los principios de austeridad del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, “es decir, no al gasto superfluo y reducir al personal que no contribuya a los objetivos planteados”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la entrega de apoyos en el marco de los Programas Integrales para el Bienestar en Jilotepec, Estado de México. NOTIMEX/F. Estrada

Preocupa a IP que Gobierno distribuya medicamentos

Las nuevas licitaciones gubernamentales para medicamentos preocupan al sector privado porque sería la Administración federal la que los distribuya; sin embargo, no cuentan con personal ni equipo para hacerlo, lo que puede provocar pérdida de miles de suministros que necesitan refrigeración, alertaron expertos.

Además, advirtieron que existe el riesgo de importar fármacos de países que no cumplen con los estándares de calidad, ni con las normas mínimas que se piden de sanidad, lo que afectaría a los enfermos del país.

El presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Patrick Devlyn, y el director de farmacéuticos de Maypo, Jack Rodríguez, dijeron que el problema es que se puede poner en riesgo la vida de enfermos.

También criticaron que se impida que empresas mexicanas participen en el proceso sólo por descalificaciones del Gobierno contra diversas firmas como Maypo, Grupo Fármacos Especializados y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico.

Jack Rodríguez dijo que el Gobierno decidió cambiar las prebases de licitación porque pensaba que el distribuidor se quedaba con gran una ganancia. “Creen que los márgenes son de 30% y 40%, pero no, el margen de distribución es de entre 6% y 8%”, señaló.

SUN