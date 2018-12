No me reelegiré, me someteré a la revocación de mandato: AMLO

En su primer discurso como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que es partidario de Benito Juárez, de Lázaro Cárdenas y de Francisco I. Madero, por ello, bajo ninguna circunstancia se va a reelegir, y al contrario, se someterá a la revocación de mandato.

"Bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme, por el contrario, me someteré a la revocación del mandato porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos, en dos años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el Presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia porque el pueblo pone y el pueblo quita", dijo López Obrador.

"Así como soy, juarista, y cardenista y maderista y partidario del sufragio efectivo y de la no reelección. Trabajaré 16 horas diarias para dejar en seis años muy avanzada la obra de transformación", agregó.

Explicó que su honestidad es lo que estima más importante de su vida. "Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: 'Tú no tienes derecho a fallarnos' y ese es el compromiso que tengo con el pueblo; no tengo derecho a fallar.

Agregó que nada material le interesa, "ni me importa la parafernalia del poder, siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad". "Empeño mi honor y mi palabra gobernaré con entrega total a la causa pública, dedicaré todo mi tiempo, mi imaginación, mi esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir las demandas de la gente.

Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, apostaré siempre a la reconciliación, y buscaré entre todos lograr la cuarta transformación de México".

Explicó que el pueblo es el único soberano al que le debe "sumisión y obediencia, acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntos y juntas el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México, gracias de todo corazón. Qué viva México, Viva México, Viva México", así finalizó su primer discurso ante la máxima tribuna del país.

