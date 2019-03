No hay razón para decir que no cumplo con mi palabra: López Obrador a CNTE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para conocer sus peticiones, pero les advirtió que no hay razón, ni argumentos del magisterio para decir que no cumple con su palabra para cancelar la reforma educativa.

En conferencia de prensa, el Mandatario sostuvo que esto es algo parecido a lo que puede pasar, que grupos que "en apariencia son radicales, sus actitudes demuestran más, su adhesión al conservadurismo, esté es otro de los casos".

El Presidente envío un mensaje a los maestros que tienen tomadas las instalaciones del Congreso: "estamos abiertos al diálogo, que tiene instrucciones para dialogar con ellos la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez) y el secretario de Educación (Esteban Moctezuma) desde ahora. Que integren sus comisiones y a dialogar todo lo que se requiera".

"Y darles la garantía que no va a haber represión, que no somos represores, que no nos confundan, que no somos los mismos", sostuvo.

También pidió a los legisladores que si es necesario, para evitar provocaciones, no sesionen, pues lo mejor es la paz y la tranquilidad.

Reiteró que no hay razón, aunque existe el derecho libre a la manifestación, ni hay argumentos para sostener de que está incumplimiento con su palabra y compromiso de cancelar la reforma educativa.

"No sé que motiva este movimiento y quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta al interior del movimiento magisterial con todos los trabajadores de la educación y de manera especial que se debata en el movimiento democrático magisterial para que defina una postura con claridad", exhortó.

