La CNTE analizará si mantiene bloqueos en San Lázaro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) analizará en sesión plenaria si mantiene el bloqueo a los accesos del Palacio de San Lázaro; por lo pronto mantendrá su campamento frente a la sede legislativa hasta mañana jueves.

En conferencia de prensa, Eloy López, dirigente de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, dijo que se analizará si se permite o no el paso de los diputados para que sesionen las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales, reunión que se tenía planteada para las 17:00 horas.

"Vamos a informar a nuestras bases, haremos una consulta y lo que la base determine"

"Vamos a informar a nuestras bases, haremos una consulta y lo que la base determine. Una vez hecha la valoración estaremos anunciando cuál es el proceso. Lo que se determine: si la base dice que se abre, pues adelante, pero si dice que se mantiene cerrada hasta mañana, pues hasta mañana", señaló.

El dirigente sindical dio a conocer que hoy miércoles se llevó a cabo una reunión entre representantes de la coordinadora en Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Oaxaca con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, y con los diputados Adela Piña y Mario Delgado, estos últimos de Morena.

En el encuentro, los maestros exigieron que se les mostrara el documento que se va a discutir en las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales, el cual se comenzaría a discutir a partir de hoy en una reunión que se tenía programada a las 17:00 horas.

El diputado Mario Delgado dijo previamente que hay "grandes coincidencias" con los profesores de la CNTE. Al respecto, Eloy López señaló que, "no tenemos ningún acuerdo con nadie, claro que no".

"Nosotros no tenemos coincidencias con nadie. La exigencia de la coordinadora es la abrogación absoluta de la nefasta reforma educativa de Peña Nieto".

Este miércoles llegaron profesores de la sección 22 a bordo de 40 camiones para bloquear los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro; el resto de las secciones está realizando acciones en sus respectivas entidades.

El bloqueo obligó a la cancelación de la sesión de Pleno que se llevaría a cabo esta jornada, y hasta el momento, la de las comisiones unidas.

Eloy López explicó que la exigencia de los docentes es eliminar el "régimen de excepción" en el cual se encuentran los trabajadores de la educación quienes consideran que deben ser regidos por el apartado B del artículo 123 Constitucional, a través de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.

"Que se restituya mínimamente el derecho de los trabajadores, y que se regule con el sistema escalafonario. No queremos estar en ese régimen de excepción que mantiene la apertura para todas las profesiones (para ingresar a la docencia) y que a través de un órgano evaluador puedan estar ingresando los compañeros. No podemos exigir que los docentes se vayan de Médicos, por eso no consideramos sus propuestas. No queremos un INEE que nada más se le quite lo punitivo pero al final de cuentas siga pareciéndose", señaló.

