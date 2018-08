No habrá cambios a la Reforma Energética en electricidad: Bartlett

El senador y próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que no habrá modificaciones a la Reforma Energética ni a las leyes secundarias, porque así lo señaló Andrés Manuel López Obrador, aun cuando él ha sido un opositor de ésta.

En entrevista en el Senado al finalizar la sesión de la Comisión Permanente, aseveró que la Reforma Energética "está funcionando", y que el mandato que tiene es el de "rescatar el desastre" en la CFE.

"Nosotros vamos a respetar la ley como está, lo único que vamos a buscar es que compita realmente la comisión, si no la dejan competir, si suben las tarifas, si compras electricidad, si no generan, pues como va a competir. No vamos a tocar nadar", expresó.

Manuel Bartlett refirió que no le ocupan las críticas sobre que no tiene experiencia para estar al frente de la empresa del Estado, ya que él tiene la capacidad para sacarla adelante, además de que las grandes empresas de electricidad del mundo no son dirigidas por electricistas, sino por el área capitalista, por grandes empresarios en áreas sociales, tal y como sucede en Francia, donde es encabezada por funcionarios del Estado del más alto nivel.

"La crítica de verdad claro que me preocupa, siempre me ha preocupado, tengo 50 años en la política, yo sé todo lo que pasa y conozco de dónde proviene todo esto, pero no voy a decir que no (al cargo), porque yo voy a hacer lo que Andrés Manuel quiere que haga, que es rescatar a la Comisión Federal", asentó.

Sobre los dichos de Manuel y Tatiana Clouthier, anotó que a la segunda la respeta y la considera una mujer inteligente, valiosa, que fue una muy buena adquisición de Andrés Manuel en la campaña; mientras que del primero externó: "eso sí me tiene aterrorizado, terrible, que miedo".

LS