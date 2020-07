No está demostrado científicamente que cubrebocas ayude: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que científicamente no se ha demostrado que el uso de cubre bocas ayude a evitar contagios de coronavirus.

"No quiero yo entrar en polémica en este tema, si se considerara que con esto se ayuda entonces lo haría, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 28 Zona Militar, el jefe del Ejecutivo dijo que sigue como guía las recomendaciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"Yo tengo como guía la recomendación de los científicos de los médicos. Desde que tuvimos la teleconferencia con el G-20 yo planteé que los políticos no éramos todólogos, sabelotodo y lo mejor era dar conducción a especialistas".

El Presidente explicó que el eje de toda la campaña ha sido la sana distancia y "hemos cuidado lo de la sana distancia".

"A mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario pues la norma, por no decir obligatoria, ahí me lo pongo, en el avión lo piden me lo pongo en el avión, en la oficina digo constantemente a ciudadanos gentes de organizaciones sociales ciudadanas políticas religiosas lo que hacemos es mantener sana distancia".

México alcanzó los 370 mil 712 casos positivos a COVID-19, ocho mil 438 diagnósticos más que el pasado miércoles, lo que significa un nuevo máximo de contagios, así como 41 mil 908 defunciones, un incremento de 718 con respecto al día anterior, según informó ayer la Secretaría de Salud (Ssa).

José Luis Alomía, director de Epidemiología, señaló que, de acuerdo con estimaciones, en estos momentos la cifra de casos confirmados al Sars-CoV-2 sería de 413 mil 74 y de 43 mil 826 fallecimientos.

OA