No es con amnistía como se logra la "paz y tranquilidad": Anaya

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, señaló que no es con amnistía como se va a recuperar la paz y tranquilidad en el país, tal y como lo propone su opositor de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Por el contrario, dijo, es con un cambio de estrategia inteligente y con el apoyo de la tecnología, en donde se busque desmantelar y no solo descabezar a la delincuencia organizada.

"Porque cuando se pierde la seguridad, se puede perder el turismo, y si se pierde el turismo, se pierden los empleos y se pierde la oportunidad de que las familias tengan un ingreso digno", exclamó el candidato.

Anaya Cortés sostuvo que es mentira que el PRI vaya a combatir la corrupción, pues basta con recordar lo que hizo el ex gobernador priísta, Roberto Borge, quien ahora se encuentra en la cárcel por "ladrón".

Asimismo, anotó que para acabar con la pobreza se requiere de inversión y no de expropiar empresas como lo proponen asesores de López Obrador, ya que para tener una mejora económica, se requiere de inversión, pues "no se vale" que una camarista que trabaja en un hotel lujoso no tenga los servicios básicos como el agua en su casa.

"Con ese tipo de amenazas lo que hacen es espantar, ahuyentar la inversión, y cuando no hay inversión, no hay empleo, no hay prosperidad y la gente no puede vivir con dignidad", añadió el panista.

Anaya estuvo acompañado por el hijo del gobernador, Carlos Joaquín Rejón, y por el candidato al Senado, Julián Ricalde, quien fuera coordinador de campaña a nivel estatal hace seis años de López Obrador.

JA