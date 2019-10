No descartamos legalizar drogas naturales: AMLO

Aunque el dictamen se frenó de nueva cuenta en el Senado de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su Gobierno no descarta legalizar el consumo lúdico de algunas drogas naturales, como la mariguana, pero lo principal es impulsar el bienestar entre los jóvenes para prevenir las adicciones. “No descartamos nada, pero no estamos empezando por la legislación, eso también hay que aclarar, porque si la solución estuviera en las leyes, ya no habría problemas. Modificaremos el marco jurídico si hace falta, pero es un tema complejo”.

El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, refrendó los dichos del Presidente. “No descartamos ninguna perspectiva, ningún método, ninguna herramienta, pero la visión nuestra es la integralidad, todo es importante y todo hay que hacerlo al mismo tiempo”.

El Presidente detalló que el problema “es parte de la herencia neoliberal”.

“Sólo las series mostraron delincuentes que se mueven en autos de lujo, en aviones de lujo, con alhajas. Eso se visibilizó. ¿Y el cristal… y todo el dolor de las madres?”, cuestionó López Obrador.

La semana pasada se dio a conocer que sólo los mayores de edad que se registren como contribuyentes fiscales podrán comercializar con la mariguana, ya sea para la venta directa al público o para su siembra, cosecha, traslado y transformación. Para eso podrán contar hasta con 20% de inversión extranjera. Y quienes deseen un permiso para tener en su casa la yerba, deberán comprobar que no viven con menores de edad, sobresale en el proyecto de dictamen de la Ley para la Regulación de la Cannabis, que la Comisión de Justicia del Senado distribuyó.

También se creará un registro nacional de todas las personas relacionadas con la comercialización de la mariguana y con su consumo.

Por conducto del Instituto de la Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo, con la regularización de la mariguana y sus derivados prevén contribuir para abatir el hambre, garantizar una vida saludable y fomentar el crecimiento económico, al permitir el consumo individual y en asociaciones y espacios cerrados, con derecho a poseer hasta cuatro plantas por persona.

La última noticia es que, ante las observaciones de organismos civiles y por las diferencias en la bancada de Morena, la Junta de Coordinación Política del Senado decidió cancelar el debate en comisiones sobre la regulación de esta droga.

Los temas se atoraron en la Comisión de Justicia, pero la Comisión de Salud ya elabora un dictamen en paralelo que recoja todas las observaciones.

Sobre el uso medicinal de la cannabis, el 19 de julio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

Particularmente, ese decreto establece que la Secretaría de Salud deberá regular el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis.

Sin embargo, aún no se publica el reglamento.

La Segunda Sala de la Corte ya resolvió que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deben armonizar los reglamentos y normatividad para hacer efectivo el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados, contemplando toda la cadena de producción, lo cual se encuentra pendiente.

Ante el incremento del consumo de la mariguana y otras sustancias, el Presidente López Obrador ofreció evaluar cada año la estrategia contra las adicciones. SUN/C. Mejía

Regulan mariguana en otros países, pero olvidan programas preventivos

De acuerdo con un análisis realizado en ocho países en donde se reguló el consumo de la mariguana, ya sea para uso con fines recreativos o medicinales, seis carecen de programas preventivos sobre su consumo.

Por ejemplo, la legislación que regula el mercado de la cannabis en Canadá, en Colorado (Estados Unidos), los Países Bajos, Portugal, España e Israel, no plantea programas de prevención específicos del consumo.

“La normativa consultada que regula el mercado de la cannabis con fines médicos y de investigación en Israel, no presenta propuestas de medidas preventivas específicas sobre el uso de la cannabis”.

Lo anterior, de acuerdo con el diagnóstico elaborado por expertos del Instituto Belisario Domínguez.

De los países analizados que sí cuentan con programas de prevención, se encuentra Colombia, en donde la Ley 1787 que regula el uso médico y científico de la cannabis, en su Artículo 15, establece que el Ministerio de Educación Nacional desarrollará estrategias, programas o proyectos para la promoción de estilos de vida saludables, que contribuyan a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes.

La normativa precisa que el financiamiento de los programas será a través de los recursos que se obtienen de las contribuciones de los que desarrollan las actividades comerciales de la mariguana.

En Uruguay, la Ley 19.712 plantea medidas de prevención del uso problemático de la cannabis y la promoción de la salud: el Sistema Nacional Integrado de Salud deberá disponer de los dispositivos de atención adecuados para el asesoramiento, orientación y tratamiento de las personas que así lo requieran, y deberá disponer de políticas educativas desde la perspectiva del desarrollo de habilidades para la vida (dichas políticas comprenderán su inclusión en educación primaria, secundaria y técnico-profesional).

Además, la Junta Nacional de Drogas estará obligada a realizar campañas educativas, publicitarias y de difusión y concientización respecto a los riesgos, efectos y potenciales daños del uso de drogas.

Hasta 100 gramos, la portación permitida

Mientras el dictamen sobre la regulación de la mariguana en México analiza la posibilidad de que la portación permitida pase de cinco a 28 gramos, en los ocho países que fueron analizados donde el consumo está regulado o tolerado, las cantidades van desde los 25 hasta los 100 gramos.

en los ocho países que fueron analizados donde el consumo está regulado o tolerado, las cantidades van desde los 25 hasta los 100 gramos. De acuerdo con el diagnóstico elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, en España se permite una cantidad máxima de 100 gramos, de acuerdo con una tabla elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología (2001). En este país no está regulado el uso de la cannabis, pero se tolera su uso recreativo.

En Canadá, la ley de 2018 permite que una persona de 18 años o más posea, en un lugar público, una cantidad menor a los 30 gramos.

De acuerdo con la ley de 1986, en Colombia se permite una dosis para uso personal que no exceda de los 20 gramos.

100 gramos en España.

56.7 gramos en Colorado (uso médico).

40 gramos en Uruguay.

30 gramos en Países Bajos.

30 gramos en Canadá.

28.35 gramos en Colorado (uso recreativo).

25 gramos en Portugal.

20 gramos en Colombia.

15 gramos en Israel.

Colombia fortalece a los pequeños y medianos cultivadores

La regulación del uso de la cannabis en Colombia prioriza el fortalecimiento y protección a los pequeños y medianos cultivadores. Además, contempla la sustitución de cultivos ilícitos. En el Artículo Tercero de la Ley 1787 de 2016 se establece que el Estado deberá proteger y fortalecer a los productores y comercializadores, así como a los pequeños y medianos cultivadores nacionales de la cannabis medicinal.

“En el marco de los programas de sustitución de cultivos ilícitos se realizarán iniciativas encaminadas a la siembra, formalización y promoción de esquemas asociativos de pequeños y medianos cultivadores nacionales de plantaciones de cannabis con fines exclusivamente medicinales y científicos”.

Los cultivadores tienen prioridad en la asignación de cupos de producción. Los titulares de las licencias de fabricación de derivados de la mariguana, salvo en la modalidad de investigación, dentro de los cinco años siguientes al inicio de sus actividades de fabricación transformarán al menos 10% de su cupo asignado anualmente de la cannabis proveniente de un titular de licencia de cultivo que corresponda a pequeño o mediano cultivador.

Con relación a la sustitución de cultivos ilícitos, se establece que “se realizarán iniciativas encaminadas a la siembra, formalización y promoción de esquemas asociativos de pequeños y medianos cultivadores nacionales de plantaciones de cannabis con fines exclusivamente medicinales y científicos”.

Este medio publicó a mediados de este mes, que algunas asociaciones y expertos en la materia ven potencial en la cadena productiva de la mariguana para México, pues una vez que se autorice la producción y la comercialización de medicamentos derivados de la cannabis, esto brindará la posibilidad de desarrollar una industria de propiedad nacional.

Pablo Rodrigo Ugalde Guevara, consultor en la materia, subrayó que además del trabajo de las universidades, el sector del campo es fuerte. “Si logramos conectarlo, y ahí tiene que ver con entender al Gobierno como un organizador de todos los actores, podemos aprovechar una nueva industria que está emergiendo y que será importante... y de muchos millones de dólares en los próximos años”.

El presidente López Obrador informó que e utilizarán tiempos oficiales en los medios para informar sobre el grave peligro de consumir drogas como el fentanilo. EFE/Archivo

Preocupa el consumo del fentanilo y cristal

Ante el incremento en el consumo de sustancias sintéticas, López Obrador afirmó que la estrategia de su Gobierno es dar mayor atención a los daños que provocan drogas como fentanilo y cristal.

“Vamos a mostrar lo que daña esto, cómo elaboran esas drogas hasta con raticida. Vamos a utilizar todo el tiempo en radio y televisión que tenemos, lo que se contrata, dirigido a eso. Y los tiempos oficiales a informar y orientar”.

Al encabezar la ceremonia por los 50 años de los Centros de Integración Juvenil y del XX Congreso Internacional, aseguró que en un año se hará una evaluación de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. “Es una prioridad atender de forma integral este flagelo atendiendo las causas y garantizado el bienestar de la población afectada”.

Roberto Tapia, presidente del Patronato Nacional de Centros de Integración Juvenil, alertó sobre el aumento en el consumo de mariguana, que en la última década pasó de 73% a 86%. Lo grave es que, al combinarse con el alcohol, provoca cuadros de intoxicación psicótica.

El segundo hecho preocupante, explicó, es el consumo de las metanfetaminas, que pasó de 11% a 35% en los últimos 10 años entre los usuarios de los Centros de Integración Juvenil.

Alerta

El fentanilo, una droga popular en Estados Unidos, aumentó su consumo en México en los últimos tiempos, advirtió el Gobierno de la República.

El subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, advirtió que “es una droga 100 veces más tóxica que la morfina y 50 veces más dañina que la heroína”. “Está invadiendo el mercado norteamericano, pero también cada vez más nuestro país”.

El fentanilo surgió luego de que en los últimos años distintos grupos poblacionales de Estados Unidos se hicieran adictos a los opioides, a través de recetas médicas expedidas por farmacéuticos.

Apuntó que México ha tenido “un crecimiento aceleradísimo” desde la década de los noventa, cuando pasó de ser un país productor para su vecino del Norte a ser consumidor.

