Promueven la investigación médica en uso de mariguana

En 2016, Rosa Márquez Palacios, neuróloga pediatra, utilizó por primera vez el fármaco cannabidiol para una paciente con Síndrome de West.

Se trató de Florencia, de un año y medio de edad. “Ya se había sometido a una cirugía de epilepsia, ya habíamos utilizado todas las alternativas de fármacos; sin embargo, seguía con incontables crisis”.

Para utilizar este fármaco, la neuróloga revisó información científica, literatura internacional y analizó otros casos. “Tuvimos una buena respuesta porque mejoró su calidad de vida”.

Los avances con este fármaco los expondrá Rosa Márquez durante el Segundo Seminario de Cannamédicos, que será mañana en la Canaco de Guadalajara.

Carlos Cervantes, director de Cannamédicos, destaca que buscan profesionalizar a los médicos, nutriólogos y terapistas sobre el uso de la mariguana.

Por su parte, Juan Álvaro Cortés, presidente de la Fundación Mexicana de Cannabis Medicinal, acentúa que están dedicados al 100% en la investigación y el apoyo a los más necesitados para que les lleguen estos tratamientos.

Emily fue diagnosticada con el Síndrome de Lennox-Gastaut, pero muestra una recuperación con el tratamiento del aceite de cannabidiol. NOTIMEX/Archivo

Segundo Seminario Cannamédicos 2019

El foro está dirigido a médicos profesionales de la salud, pacientes y sus cuidadores.

Se desarrollará mañana en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

El registro comenzará a las 9:00 horas y la inauguración será a las 10:00 horas.

En las ponencias participarán especialistas nacionales e internacionales:

Janice Knox, anestesióloga egresada de la Universidad de Washington.

Hablará sobre cáncer y cuidados paliativos.

Fernando Márquez, especialista de Salud en el Trabajo del Seguro Social en la Delegación de Pachuca.

Abordará los casos de pacientes con dolores crónicos incapacitados y cómo éstos mejoran su calidad de vida con los tratamientos naturales.

Raúl Porras, investigador en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Detallará la promoción de los protocolos de investigación clínica con derivados de la mariguana en México.

Juan Manuel Viveros Paredes, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Brindará una conferencia sobre cómo funciona el organismo ante los fitocannabinoides.

Demuestran reducción de las crisis

A tres años de utilizar por primera vez el CBD o Cannabidiol (componente no psicoactivo del cannabis) para tratar a niños con problemas de epilepsias fármaco-resistentes, Rosa Márquez Palacios, neuróloga pediatra del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, remarca que ya atendió a 80 menores con este fármaco.

De éstos, aproximadamente 40 son menores que tienen Síndrome West o de Lennox-Gastaut.

El beneficio de utilizar este medicamento, indica, es que ha tenido una reducción importante de las crisis que padecen los menores de edad. “Hablamos que cerca de 50% de esos pacientes ha reducido su crisis... y la mejora de la calidad de vida ha sido impresionante”.

La adquisición de las habilidades tanto cognitivas como las motoras a partir del uso de la cannabis o cannabidiol, añade, es importante, pues no se habían obtenido este tipo de resultados con antiepilépticos convencionales.

“Hay un caso especial de un chico que estaba previo para cirugía de epilepsia, que utilizamos algo que llamamos callosotomía para paliar o mejorar el número de crisis. Ese chico tenía más de 100 crisis al día y tenía cuatro fármacos antiepilépticos tradicionales. Se empezó a utilizar el cannabidiol y hemos reducido sus crisis a ninguna”.

Enfatiza que sólo tiene un antiepiléptico y otro medicamento para la conducta. “Su calidad de vida ha sido increíblemente mejor, y así hay muchos casos exitosos... realmente la evolución que hemos tenido con el cannabidiol en los chicos con estos dos síndromes fue muy favorable”.

Por eso invita a los médicos a que conozcan más sobre el fármaco para que también sepan las indicaciones específicas y tratar de mejorar la calidad de vida de los menores con epilepsia.

Aclara que, para comprar el medicamento, se tiene que seguir un procedimiento ante la Cofepris.

“El medicamento en México, como tal, no lo puedes encontrar aún en farmacias, tienes que hacer también la compra a través de ciertas asociaciones o fundaciones para adquirir el medicamento”.

Vía legal

A finales del año pasado, la Cofepris publicó los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados, para la liberación de productos con concentraciones de 1% o menores del tetrahidrocannabinol THC (compuesto del cannabis con efectos psicoactivos).

A través de estas reglas se autorizaba la comercialización, exportación y comercialización de algunos productos.

Se otorgaron casi 60 licencias para 14 empresas, “en las cuales se podrían importar desde materias primas aisladas, tanto del psicoactivo como del no psicoactivo: suplementos alimenticios, textiles y la semilla como alimento”, puntualiza Carlos Cervantes, director de Cannamédicos.

En marzo pasado, al darse el relevo del Gobierno federal, se revocaron los lineamentos. “Ahora las empresas están viendo, por la competencia económica, irse por la vía judicial, tal y como ha sido en el caso medicinal y recreativo”.

Recuerda el caso de Carlos, que por medio de su madre Margarita Garfias ganó un amparo (en agosto pasado), en el cual se argumentaba que necesitaba los medicamentos con derivados de la cannabis. “Y ahora la Corte por medio de este amparo, por una situación histórica que (promovió) un particular, la Corte está obligando al Ejecutivo a emitir los reglamentos en un plazo no mayor a 180 días, al final de la sentencia”.

Además, se tiene también la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la Cofepris otorgue los permisos para que las personas puedan cultivar y consumir cannabis con uso recreativo.

También tienen 180 días (contados a partir de mayo), para que se publique una reforma de ley que abarque el reconocimiento de los derechos que está dando la Suprema Corte. Debe quedar lista en los próximos días. “La Corte básicamente está apurando al Congreso para que haga una nueva reforma en el sentido del uso recreativo”.

Consumidores de la mariguana medicinal se han movilizado para concientizar sobre los usos de esta planta. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Beneficios de las nuevas normas

Por parte de Cannamédicos, su titular subraya que las nuevas reglas emitidas por las autoridades federales les permitirán profesionalizar a los médicos, nutriólogos y terapistas sobre el uso de la mariguana medicinal y realizar certificaciones.

“Si nuestros profesionales no conocen los alcances que pueden tener, una regulación no va a funcionar aunque haya producción. Cannamédicos tiende a crecer en este lado de las certificaciones, de la profesionalización, de los cursos y de los talleres para que haya profesionales en el ámbito de una industria cannábica”.

El presidente de la Fundación Mexicana de Cannabis Medicinal remarca que la emisión de los nuevos lineamientos permitiría mejorar la distribución.

“El producto es patrocinador del evento (del Segundo Simposium Cannamédicos 2019). Estamos hablando de hacer negocios con ellos, traer tecnología, desarrollar productos para el resto de América Latina, hacer manufacturas de pomadas... es detonar una economía”.

Lentitud en legislación provoca rezagos

Para Juan Álvaro Cortés Arriola, el país se está rezagando en la materia, por la lentitud con la que están legislando los senadores y diputados. “Ya estamos viendo que hay muchas propuestas de cómo legalizarla, no queremos que se politice, esto ya es una necesidad. Hay mucha gente que lo necesita”.

Insiste en que la mariguana puede ayudar a tratar muchos padecimientos. Por ello, la necesidad de contar con el reglamento que regulará su producción y comercialización.

“Siempre les digo: no es la panacea, pero sí es algo que puede ayudar mucho. Es algo que no te hace daño, es algo natural, algo que no daña tus órganos vitales, por lo cual debemos abrir esa puerta... hay que darle el beneficio de la duda, como se lo están dando en muchos países, con resultados muy buenos”.

El pasado 15 de octubre, el senador Ricardo Monreal declaró que en ésta o la próxima semana quedará listo el dictamen de la nueva ley para despenalizar el uso de la mariguana, promovido por la bancada de Morena.

Esta ley regulará el uso científico y de investigación, comercial y personal de la mariguana.

CLAVES

Los beneficios

Bienestar. Juan Álvaro Cortés Arriola, presidente de la Fundación Mexicana de Cannabis Medicinal, destaca que si una persona toma el CBD, “obtiene una sensación de bienestar. Tienes mejor sueño, estás más relajado, tienes menos estrés y ansiedad. Lo puedes tomar aunque no estés enfermo y te crea un bienestar. Muchas de las compañías en Estados Unidos, así es como lo venden (promocionan)”.

Padecimientos. El cannabidiol es anticancerígeno, antitumoral y antiespasmódico. “Abarca un sinnúmero de padecimientos. Levanta el sistema inmune, te enfermas menos”.

Ingresos. Subraya que la planta tiene muchas bondades, ya que se puede producir plástico, combustible y proteína, entre otros. “Es infinito lo que puede crecer esto, y el ingreso que puede traer. Podemos hacer economías más grandes. La gente del campo puede verse beneficiada”.

Cáncer. Permite regular la glucosa (diabetes). En caso de pacientes con enfermedades neurodegenerativas ayuda a controlar los impulsos que puedan emitirse, como el grado de cáncer. “Hablamos de que renueva las células cancerígenas, mata las enfermas y deja bien a las vivas”.

Ven potencial en la cadena productiva de la mariguana

Una vez que se autorice la producción y la comercialización de medicamentos derivados de la mariguana en el país, esto brindará la posibilidad de desarrollar una industria de propiedad nacional, consideran integrantes de organizaciones.

“Hay muchas olas tecnológicas y muchas olas de nuevas economías que se nos han estado yendo... y ésta es una ola en la que podemos y tenemos todas las capacidades de aprovechar”, destaca Pablo Rodrigo Ugalde Guevara, consultor en la materia.

Subraya que además del trabajo de las universidades, el sector del campo es fuerte. “Si logramos conectarlo, y ahí tiene que ver con entender al Gobierno como un organizador de todos los actores, podemos aprovechar una nueva industria que está emergiendo y que será importante... y de muchos millones de dólares en los próximos años”.

Esto permitiría también, explica, la oportunidad de transformar el campo mexicano y diseñar un modelo de economía incluyente en el que participen los actores en igualdad de circunstancias. “No es solamente pensar en el consumidor final, sino en todos los impactos de la cadena productiva que se van a generar”.

Si estos procesos no se hacen bien, advierte, se podría liberar el mercado de la mariguana y, en unos años, tener a compañías americanas y canadienses dominando el comercio mexicano.

Juan Álvaro Cortés Arriola, presidente de la Fundación Mexicana de Cannabis Medicinal, remarca que es necesario llevar este bienestar al campo. “Lo medicinal es un fin, pero todo esto lo que conlleva, desde la producción de la planta y el desarrollo de genética, todo eso también es muy importante. Y sí tenemos los recursos humanos para llevar estas investigaciones”.

Considera que México puede convertirse en una potencia cannábica, sobre todo Jalisco. “Tenemos que impulsar esa situación de que Jalisco se convierta en un protagonista de la cannabis a nivel nacional”.

México puede convertirse en una potencia cannábica. EFE/Archivo

Empresa del Estado intervendría en el uso recreativo

La iniciativa del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, hace una diferencia entre el uso recreativo y medicinal de la mariguana. La empresa pública que plantea crear, denominada Cannsalud, solamente intervendría en el uso recreativo del cannabis, destaca Pablo Rodrigo Ugalde Guevara.

Esta diferencia, explica, se mide a través de la concentración del THC (componente psicoactivo de la cannabis) que tenga la planta. “Es una línea base de arriba de 2% del THC. Todas esas plantas serían reguladas por el Estado”.

Esa línea, explica, cambia entre los países. Por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos se considera 3%, mientras que en ciertos países de Sudamérica es uno por ciento.

“La propuesta de Olga Cordero (secretaria de Gobernación) tiene esa línea en 1%, y en éste entras en un margen de error demasiado complicado para garantizar tener una planta que sea para uso medicinal, porque ese 1% es muy bajo en términos de producción. Es muy fácil que se estrese y que la planta genere más THC”.

El titular de Cannamédicos señala que se restringiría la producción nacional y sería todo por medio de la importación. “No es beneficioso para la economía que se pretende generar, que se está proponiendo en el Plan Nacional de Desarrollo”.

