En México se contabilizaron de manera preliminar 818 mil 437 defunciones registradas en 2024, cifra 2.6% mayor a las 799 mil 869 reportadas de manera definitiva en 2023, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el sexo de las personas fallecidas, 44.0% correspondió a mujeres y 55.9%, a hombres. En 0.1% de los casos no se especificó el sexo de la persona.

Del total de defunciones, 89.6% fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y 10.4 %, por causas externas (accidentes, homicidios y suicidios, principalmente).

El año pasado, las enfermedades del corazón fueron la principal causa de defunción relacionada con 192 mil 563 casos; les siguieron la diabetes mellitus, con 112 mil 641; tumores malignos, 95 mil 237; enfermedades del hígado, 40 mil 704; y accidentes con 39 mil 729 muertes.

A nivel nacional, la tasa bruta de las defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 629, lo que fue 10 unidades superior a la de la información definitiva del año anterior.

Ciudad de México tiene la tasa bruta más alta de defunciones

La entidad federativa con la tasa bruta más alta fue Ciudad de México, con 863, y la de la tasa más baja fue Quintana Roo, con 488.

Al considerar las defunciones registradas y ocurridas en 2024, la entidad de ocurrencia con la mayor tasa bruta fue Ciudad de México, con 860. La que tuvo la menor fue Guerrero, con 440.

Te puede interesar: Este es el horario de la gasolinera del Costco Zapopan en San Isidro

Por grupos de edad, el de 65 años y más fue el que concentró el mayor número de defunciones, con 57.9%. La tasa específica por cada 100 mil habitantes para este grupo fue de 4 mil 450 defunciones: 4 mil 168 en mujeres y 4 mil 780 en hombres.

Mayoría de defunciones ocurren a inicios y mitad de año

Del total de defunciones registradas y ocurridas en el año de referencia, los meses con el mayor número de decesos fueron los siguientes: enero, con 9.7 %, y mayo, con 9.3%. Los meses con menos casos fueron diciembre, con 7.8 %, y septiembre, con 7.8%. En 2023, el mayor número de muertes ocurrió en enero, con 9.8 %, y en junio, con 8.8%.

De las muertes registradas, 46.2% tuvo lugar en el hogar y 41.9%, en hospitales y unidades médicas tanto públicas como privadas . Las restantes sucedieron en la vía pública, en un lugar diferente, o en uno no especificado.

De las personas fallecidas, 80.1% contó con atención médica durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte, 13.6% no tuvo atención médica y en 6.3 % de los casos no se especificó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV