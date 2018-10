Ni militares ni hombres armados en toma de protesta: Muñoz Ledo

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dejó claro que no habrá personal militar ni armado al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro durante la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre.

"No habrá ningún robustecimiento de la seguridad, ni ningún militar en la Cámara de Diputados, como dice la ley: no habrá ciudadanos armados. No habrá hombres armados, bajo mi responsabilidad"

"Pelones, no", expresó el diputado federal de Morena al subrayar en que no habrá militares ese día en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, sostuvo que dentro del recinto legislativo no hay peligro, y la ceremonia de toma de protesta será más republicana, con reglas de austeridad y con respeto absoluto a la Cámara de Diputados.

"No habrá ningún robustecimiento de la seguridad, ni ningún militar en la Cámara de Diputados, como dice la ley: no habrá ciudadanos armados. No habrá hombres armados, bajo mi responsabilidad", expresó.

Además, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto acudirá al recinto legislativo pero sin elementos del Estado Mayor Presidencial, toda vez que éste desaparecerá el próximo 30 de noviembre. "Él está enterado de cuáles son las normas y no dudo que las va a acatar rigurosamente".

Consultado sobre la seguridad que se brindará a los jefes de Estado que acudirán a la ceremonia de la toma de protesta, explicó que como presidente de la Cámara baja él es responsable de la seguridad al interior del recinto, pero afuera del mismo le corresponde a los gobiernos electos de la Ciudad de México y federal, "porque son dos tramos", los días anteriores y los posteriores al hecho.

"Nosotros nos encargamos, personalmente yo, está en la ley, de la seguridad del recinto legislativo, pero no de la seguridad pública de los militantes y asistentes que se encuentren fuera del recinto"

En ese sentido explicó que de la seguridad de los alrededores de la Cámara de Diputados, en días anteriores a la toma de posesión se encargará el gobierno capitalino, con los refuerzos que considere necesarios, "ese no es problema nuestro".

Agregó que algunos jefes de Estado se quedarán más días en el país porque tienen audiencia con el presidente electo "y la seguridad de ese tramo, será responsabilidad del nuevo gobierno".

"Nosotros nos encargamos, personalmente yo, está en la ley, de la seguridad del recinto legislativo, pero no de la seguridad pública de los militantes y asistentes que se encuentren fuera del recinto", reiteró.

El presidente de los diputados enfatizó que se analizan varios formatos de tomas de protesta anteriores, para definir el que se usará en esta ocasión, "las ceremonias anteriores del antiguo régimen, decidía el formato el presidente saliente, y ahora lo debe decidir el presidente entrante".

En otro tema, Muñoz Ledo consideró que la Cámara de Diputados debe fijar el salario mínimo con base en un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en donde se exponga la pérdida del poder adquisitivo.

JM