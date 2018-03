Ni López Obrador va primero ni Meade tercero: Beatriz Paredes

La coordinadora de la campaña de José Antonio Meade Kuribreña en la III Circunscripción, Beatriz Paredes Rangel, afirmó que la posición del candidato a la Presidencia de la República del tricolor en las encuestas electorales no le preocupa a su partido, ya que "el verdadero día de la decisión será en la elección del 1 de julio".

De acuerdo con la ex lideresa del Partido Revolución Democrática (PRI), su candidato actual Meade Kuribreña no solamente "levantará durante la campaña presidencial, sino que va a ganar".

Paredes Rangel sostuvo que ella en lo personal, respeta las encuestas, pero destacó que no le preocupan los conteos preliminares, ya que en procesos electorales anteriores, recordó, que "el ánimo de la sociedad se va transformando y el verdadero día de la decisión crucial es precisamente ese día, el 1 de julio".

Como ejemplo dijo que en el año 2000, Francisco Labastida Ochoa –quien fue el candidato priista por la Presidencia de la República en esos comicios- iba con 25 puntos arriba en las encuestas y al final el triunfo fue para el candidato ex panista Vicente Fox Quesada. "A estas alturas íbamos muy arriba y al final no salimos ganando", apuntó la ex lideresa.

Comentó que el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, no ocupa el primer lugar en los sondeos ni Meade Kuribreña el tercero, como se ha difundido en algunos medios nacionales.

"Nosotros tenemos otras encuestas", aseguró.

La coordinadora destacó que la campaña "ni siquiera ha empezado" y que el equipo del candidato tricolor se está organizando para que cuando arranque el próximo 30 de marzo "cuente con toda la fuerza y el acompañamiento del partido y de simpatizantes de la sociedad civil".

Meade Kuribreña, puntualizó, "es el único candidato de la sociedad civil", ya que los aspirantes independientes han militado en algún partido, López Obrador inició en el tricolor y posteriormente se unió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Ricardo Anaya Cortés "prácticamente se acabó el PAN, anda muy abollado", acotó.

SA