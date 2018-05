Nestora Salgado demanda a Meade por daño moral

La candidata plurinominal al Senado de la República por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nestora Salgado, interpuso esta tarde una demanda de carácter civil por daño moral contra el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, quien la acusó de ser secuestradora durante el segundo debate presidencial.

La ex líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, acudió al Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro, acompañada de sus abogados.

En entrevista, Salgado reiteró que ya fue absuelta por tres jueces por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

"Es una ofensa lo que está haciendo (José Antonio Meade), porque el juez federal y local ya resolvieron en mi favor. No sé vale que estén haciendo esto para juntar votos, yo no me tengo que subir encima de alguien más y difamar para que alguien me regresé a ver a mí", indicó.

Salgado señaló que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero apeló en este momento tres sentencias a su favor por los delitos de homicidio, secuestro y de robo de armas de fuego.

"Las apeló el Ministerio Público porque lo que ellos llaman víctimas nunca se presentaron. A mí me arrestaron en 2013 y salí en 2016, y nunca ninguna persona se presentó a carearse conmigo y decir que fue víctima, nunca fueron a ratificar denuncias", acusó.

De esta manera, la guerrerense dejó en claro que no va a renunciar a su candidatura plurinominal y que va a seguir apoyando al movimiento del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

"Ahora que ya soy candidata al senado de la República, ahora avientan todos los perros al ataque porque no les conviene que Nestora llegue al Senado, porque con Nestora viene la voz del pueblo y eso no lo van a soportar nunca", afirmó.

Advirtió que no renunciará y que defenderá su candidatura con uñas y dientes.

NM