Negocios de medios, forma de presionar a gobierno: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no es uno, sino dos contratos para la administración de reclusorios los que tiene la empresa donde trabaja el periodista Ciro Gómez Leyva, con el Gobierno federal.

"Ayer hablé de que la empresa en donde trabaja Ciro Gómez Leyva tenía un contrato de dos mil millones de pesos por año, pero no, me equivoqué, son dos reclusorios, son tres mil 500 millones de pesos por año", declara AMLO.

"¿Qué tiene que ver el periodismo con esto? Entonces, qué está pasando en el caso de los reclusorios, bueno se están haciendo descuentos no se están cancelando los contratos, pero no hay o son muy pocos, se cuentan con los dedos de la mano, los medios que no tengan negocios, que realizaban al amparo del poder público", dijo López Obrador.

Acusó que esa era una forma de presionar al gobierno para obtener contratos jugosos, pero con su administración eso ya no se puede.

Ayer, el Presidente López Obrador señaló que Ciro Gómez Leyva recibía dinero del gobierno de "manera indirecta" porque forma parte de un "jugoso negocio" que tiene la televisora con la que trabaja en la administración de reclusorios, pero estaban molestos porque ahora recibirán 300 millones de pesos menos debido a un acuerdo que se logró.

"Pero si ese reclusorio le deja cinco mil millones al año y ahora tiene que reducir ese monto, porque estamos pidiendo para que no se cancelen los contratos, porque no queremos pleito, que haya una reducción del 15%, 300 millones que nos ahorremos por año… pero ni siquiera así, de que no les estamos quitando el contrato, están contentos, ahí está Ciro un día sí y el otro también atacándonos".

OA