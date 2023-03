El canciller Marcelo Ebrard minimizó los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien admitió en una comparecencia ante el Senado que el Gobierno de México ha perdido el control frente a los carteles criminales en ciertos territorios.

“Yo lo veo a él muy presionado, pero dijo que México está haciendo mucho”, señaló Ebrard en declaraciones a medios tras un evento sobre la Revista Mexicana de Política Exterior en el marco del bicentenario de las relaciones de Estados Unidos y México.

La declaración de Blinken se suma a la serie de acusaciones verbales que se han dirigido las instituciones de ambos países en las últimas semanas a propósito de la lucha contra el narcotráfico.

El senador republicano Lindsey Graham, uno de los promotores de las polémicas propuestas legislativas que buscan declarar a los carteles mexicanos como grupos terroristas para emplear las fuerzas armadas para combatirlos, preguntó a Blinken si existen partes de México que controla el crimen organizado y no el Gobierno.

“Creo que es justo decir que sí”, contestó el secretario de Estado ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

No obstante, Blinken también alabó las “cantidades récords” de fentanilo que México ha incautado, y reivindicó que ambos países están colaborando “muy de cerca” para combatir el tráfico de esta droga sintética.

El secretario de Relaciones Exteriores de destacó estos comentarios positivos frente a las críticas, y defendió que Blinken “lo que está haciendo es comparecer (ante el Senado), y eso no es politiquería”.

“Politiquería es el senador (Graham) que estaba haciendo las preguntas, que está armando su campaña en base a descalificar a México, él sabe que es falso lo que está haciendo”, contrapuso el titular de la cancillería.

Este cruce de comentarios sucede en medio de la creciente tensión entre México y Estados Unidos, que en las últimas semanas se han acusado mutuamente de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico.

El Gobierno mexicano subraya que ha incautado más de seis de toneladas de fentanilo en los últimos meses, que equivaldrían a unas 6.6 millones de pastillas, en operativos que han causado la muerte de 75 agentes de sus fuerzas de seguridad.

“¿Cómo se atreven a decir que no hacemos nada? Eso es politiquería, ahí están los datos”, añadió Ebrard.

Las declaraciones del canciller sobre Blinken contrastan con las del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al Departamento de Estado de Estados Unidos de ser “mentirosos” por su reciente informe sobre violencia y violaciones a derechos humanos en México, que el mandatario tachó de “bodrio”.

EFE

Reportan 80 masacres en el primer bimestre

La ONG de seguridad y derechos humanos Causa en Común reportó al menos 80 masacres ocurridas en México durante los dos primeros meses del año, que contrastan con las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que ocurran este tipo de sucesos.

Según el recuento realizado por la organización, entre enero y febrero de 2023 los medios de comunicación registraron al menos 344 casos de tortura, 147 asesinatos de mujeres “con crueldad extrema” y 110 de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres.

Esto suponen cerca de mil 106 “atrocidades”, un promedio de 19 al día y 24 % más que en el mismo periodo del año anterior, indicó el informe “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”.

Por el contrario, según el informe bimestral de seguridad presentado esta por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el número de homicidios dolosos repuntó un 4.23 % en el primer bimestre hasta llegar a los cuatro mil 882 asesinatos, un promedio de 83 al día.

Entre las “atrocidades” recopiladas por Causa en Común están “el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causa la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”.

Los estados que más sucesos registraron durante el inicio de año fueron Chihuahua, Guanajuato, Baja California y Morelos.

EFE

Monreal ve declaraciones de EU como embestida a la soberanía

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, denunció que México afronta embestidas por parte de políticos estadounidenses, y respaldó la defensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la soberanía nacional.

“Tenemos expresiones de políticos y legisladores de Estados Unidos que son inadmisibles, que son irrespetuosas y que son groseras con México y con nuestros connacionales”, dijo preguntado por la forma en la que López Obrador ha contestado al informe del Departamento de Estado estadounidense, que denuncia la violencia, impunidad y violaciones de derechos humanos de autoridades mexicanas.

El hecho que el mandatario haya tildado el informe de “bodrio” y acusado a sus autores de ser unos “mentirosos”, interpretó Monreal, es una reacción “en razón a la defensa de la soberanía del país, la defensa de la integridad de nuestro territorio y de nuestra política interna”.

Monreal pidió optar por los canales diplomáticos, parlamentarios y políticos “para no llegar a este tipo de expresiones, que cada día son más fuertes, más duras y que cada día son más difíciles de contener. Somos socios, no somos subordinados, somos socios y somos hombres y mujeres que habitamos entidades soberanas”, añadió.

Embajador desconoce declaraciones

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que “no ha visto declaraciones ni nada” acerca de lo dicho ayer por Antony Blinken, secretario de Estado del vecino país, quien aseguró que hay partes de México controladas por el narco.

Agencias

El Presidente López Obrador calificó de bodrio el último informe de Estados Unidos sobre derechos humanos y dichas declaraciones fueron apoyadas por el senador de Morena, Ricardo Monreal. EL UNIVERSAL

Telón de fondo

EU defiende su informe

El Departamento de Estado de Estados Unidos defendió su informe anual de derechos humanos en el mundo tras las críticas recibidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien respondió que el gobierno estadounidense no esconde “los problemas debajo de la alfombra”.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, se expresó de esta forma luego de que López Obrador acusara al país norteamericano de mentir y de creerse “el gobierno del mundo” con ese informe.

“Nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de este tipo, la participación de miembros de la Policía, del Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por eso aparece en el informe, sin embargo, nosotros nunca hemos sugerido que no tengamos nuestros propios retos internos”, afirmó el funcionario.

En el informe publicado el 20 de marzo, Estados Unidos expresa preocupación por la alta impunidad en México, por la participación de autoridades en crímenes y por los señalamientos de López Obrador contra periodistas y activistas.

"No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la Doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo", respondió el mandatario.

El Universal

CT