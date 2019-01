Multan al PRI por filtrar la lista nominal de Baja California

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una multa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 16.4 millones de pesos debido a fallas en el resguardo de la Lista Nominal de Electores (LNE) de Baja California, descuido que hizo posible su divulgación en el portal people-search en 2016.

El partido incumplió con su obligación de salvaguardar la confidencialidad del listado, por lo que, por unanimidad, los magistrados declararon infundados los alegatos de defensa de esa fuerza política.

Ante el Tribunal, el PRI alegó que no existe una norma jurídica que establezca la obligación de los partidos de salvaguardar la información del listado nominal, pero el Tribunal estableció que tal mandato sí está en ley y el PRI no sólo fue omiso en tomar medidas de protección de los datos, sino que no devolvió los listados, como era su obligación, al Instituto Nacional Electoral (INE).

Esta es la segunda multa que recibe el PRI por no resguardar la LNE, pues en julio pasado el Tribunal confirmó una primera sanción por 43.7 millones de pesos, por el indebido resguardo del listado de electores de Sinaloa, mismo que se divulgó en el sitio web digitalocean.

