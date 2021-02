Mujeres protestan en Palacio Nacional contra candidatura de Félix Salgado Macedonio

A unas horas que Félix Salgado Macedonio sea registrado como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, integrantes de Colectivo Nacional Feminista realizaron un performance frente a Palacio Nacional para mostrar su rechazo debido a las acusaciones que se le han hecho sobre violencia sexual.

"Morena, el partido político que gobierna el país ha aceptado el registro a la candidatura para ser gobernador del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, reconocido misógino y acusado por varias mujeres de haberlas violado con total impunidad".

Frente a Palacio Nacional:



Integrantes de la Colectiva Nacional Feminista realizan el performace «Un violador en tu camino» para exigir que Félix Salgado Macedonio no contienda a la gubernatura de Guerrero.#UnVioladorNoSeráGobernador #NingunagresorEnElPoder



[Fragmento] pic.twitter.com/lHpZq48dyv — ������ (@abismada_) February 15, 2021

Al realiza el performance "Un violador en tu camino", las feministas acusaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de encubrir a un violador.

"Que todo el mundo sepa que el Presidente México, Andrés Manuel López Obrador, encubre violadores, pues ha declarado públicamente que el descontento de las mujeres mexicanas respecto al caso Félix Salgado es producto de la temporada electoral".

Las manifestantes señalaron que el senador morenista no debería estar en ninguna boleta, ni ser candidato de ningún partido, sino estar dentro de una cárcel, pero, señalaron que "ni así las víctimas encontrarían respuesta, y ni así las víctimas, viéndolo en la cárcel, repararán el daño, el agravio, el ultraje de los hombres del poder, como Félix Salgado Macedonio".

"¡Qué caiga Félix y todos los Félix de México! ¡Un violador no será Gobernador, un violador no será Gobernador, un violador no será Gobernador!", señalaron.

