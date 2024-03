Tras asegurar que las propuestas en materia de seguridad de Xóchitl Gálvez son ocurrencias, el candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, afirmó que nunca declinaría por ella ni por la alianza.

Entrevistado antes de sostener, en Villahermosa, un encuentro con mujeres emprendedoras, Álvarez Máynez, afirmó que no ve seriedad en las propuestas de la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México” que aglutina al PRI, PRD y PAN, quien dijo se ha rodeado de personajes impresentables en la política mexicana.

“Pues no sé qué se le vaya a ocurrir hoy a Xóchitl si sacarse más sangre u otra cosa, no veo seriedad. No veo una propuesta de país, además la veo cada vez rodeada de personajes impresentables, sé que viene mañana a ver qué ocurrencias trae. Creo que están dejando mucho que desear, son campañas aburridas”, aseveró.

