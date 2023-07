La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al INE emitir lineamientos para regular los procesos internos que se realizan tanto en Morena como en el PRI-PAN-PRD rumbo a 2024.

Sin embargo, la mayoría del pleno rechazó el proyecto original de la magistrada Janine Otálora, que proponía invalidar la convocatoria y suspender el proceso promovido por PAN, PRI y PRD, al señalar que se trata de un fraude a la ley.

El magistrado presidente, Reyes Rodríguez, propuso que el Consejo General del INE emita lineamientos, en un plazo no mayor de cinco días, a fin de regular este y otros actos similares, propuesta que fue aprobada por mayoría.

En dichos lineamientos, el INE deberá definir el tipo de propaganda que está permitida, conforme a la naturaleza de estos procesos.

En particular, deberá valorar la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas, entre otros.

Las personas servidoras públicas están obligadas en todo momento a aplicar los recursos públicos a su cargo de forma imparcial y no pueden usar propaganda gubernamental con fines políticos. Además, las prerrogativas de acceso a radio y televisión, disponibles para los partidos políticos, no podrán utilizarse para la sobreexposición de las personas aspirantes o participantes de estos procesos político-partidistas.

La fiscalización de estos procesos deberá ser especializada para vigilar el origen y uso de los recursos empleados, además de ser un ejercicio expedito apegado a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. El Consejo General deberá definir el periodo sujeto a revisión considerando el momento desde que iniciaron; el tipo de gastos que serán contabilizados; gastos ordinarios y aquellos que se podrían considerar que benefician a una persona desde una perspectiva electoral.

Los partidos deberán presentar sus informes de ingresos y gastos en los tiempos y formatos que disponga la autoridad electoral, y los resultados de la fiscalización deberán presentarse en un dictamen consolidado y una resolución por parte del Consejo General del INE en un tiempo preferentemente cuando se resuelvan los informes de precampaña.

Parámetros

Esto votaron los magistrados

No se pueden utilizar las prerrogativas de radio y televisión de los partidos políticos para difundir o posicionar estos procesos partidistas ni a las personas que participan en ellos.

No está permitido el uso de recursos públicos y las personas servidoras públicas deben acatar su deber de neutralidad e imparcialidad.

Siguen prohibidos los actos anticipados de precampaña y campaña.

El INE debe definir, conforme a la naturaleza de este tipo de procesos, qué tipo de propaganda está permitida, valorando la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas. Además, debe garantizar el retiro de la propaganda que considere prohibida.

Se debe implementar una fiscalización especializada para vigilar el origen y destino de los recursos utilizados en estos procesos, contabilizando todas las actividades y propaganda que beneficie o posicione a las personas participantes. El INE deberá emitir un informe con los gastos contabilizados y definir la consecuencia de esta fiscalización.

Para no ser sancionado, Andrés Manuel López Obrador crea nueva sección “No lo dije yo”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador abrió una nueva sección en la “mañanera”, denominada “No lo dije yo”, misma que aprovechó para hacer referencia a Xóchitl Gálvez, aspirante del PRI, PAN y PRD a la Presidencia.

La sección -dijo- es para exhibir las posturas de sus adversarios y que no lo censure el INE y el TEPJF.

El Mandatario abrió la sección con una entrevista con el ex Presidente Vicente Fox en la cual el panista señala que “batalla” para sobrevivir porque no tienen seguros de gastos médicos mayores ni la pensión que gozaban los ex Presidentes.

El Mandatario acusó que hay una campaña de guerra sucia orquestada por los medios de información en contra de su Gobierno.

“Es una guerra sucia de todos los medios de información, con honrosas excepciones como siempre, cadenas de radio, la mayoría de los periódicos, los analistas y comentaristas de televisión, manejo de bots en las redes sociales”.

Criticó que para esa estrategia sus adversarios usan millones de pesos de procedencia ilegal e incluso dinero del Gobierno de Estados Unidos para atacar a su Gobierno por medio de una “guerra mediática”.

Recordó que en el pasado los golpes de Estado los justifican con guerras mediáticas y en México, el caso más triste fue lo que le hicieron al ex Presidente Francisco I. Madero con todos los medios en contra ridiculizándolo, tratándolo de loco y espiritista.

El Universal

El Presidente ha utilizado la “mañanera” para hablar de Xóchitl Gálvez. EL UNIVERSAL

Xóchitl Gálvez denunciará a Liz Vilchis

La senadora Xóchitl Gálvez anunció que en su ola de denuncias contra Presidencia también incluirá a la periodista Ana Elizabeth García Vilchis, que dirige la sección “Quién es quién en las mentiras” de la conferencia matutina, tras haberla señalado como “La señora X”.

En conferencia de prensa en Morelos, la también aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio expuso que sus denuncias llevaron a Andrés Manuel López Obrador a bajar cuatro de las mañaneras, aunque ella denunció cinco.

“Seguramente hoy voy a denunciar a la señorita Vilchis porque seguramente la señora X soy yo”, aseguró.

“Está tratando de darle la vuelta porque el Presidente todo trampea. Entonces yo voy a insistir en el INE que nos deje en paz, que se ponga a trabajar”, sentenció Gálvez.

En la conferencia matutina, Vilchis se refirió a las elecciones del 2024 y acusó una exageración de publicistas que ponen a la cabeza a “La señora X”, según sus palabras, tras el llamado de atención del organismo electoral que les impide referirse a Xóchitl Gálvez.

En su mensaje ante los medios, Gálvez agradeció a la sociedad por la defensa en su caso; sin embargo, también consideró que no es el momento de implementar la convocatoria por el proceso de la contienda interna del Frente opositor.

“Si vulneran tu intimidad es una manera de acosar, no sólo a mí, sino a cualquier mexicano que levante la voz. Así me siento como en un Gobierno autoritario”, detalló la legisladora.

El Universal

García Vilchis hizo mención de una “Señora X”, durante la “mañanera”. EL UNIVERSAL



Marcelo Ebrard está dispuesto a debatir

El aspirante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard, dijo estar dispuesto a debatir con la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, ante la posibilidad de que sea la candidata de la oposición.

Durante un evento en Querétaro, insistió en que todos los que participan en estos procesos deberían estar abiertos al debate.

“Con Xóchitl, si ella resulta ser la candidata del frente que representa, que yo veo que es mucho, pues reinstalar o defender políticas de antaño, pues vamos a debatir, claro que sí, con respeto, considerando que es una dama, igual que lo es Claudia”, apuntó.

Si bien dijo que su objetivo no es hacer debates destructivos, sí se pueden hacer críticas firmes, como su postura en torno a José Ángel Gurría.

“José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda, creo que ahora está haciendo el plan de Xóchitl o el que Xóchitl va a defender, entonces, o eso dijeron. ¿Temerario, no? Poner a este cuate a hacer tu plan de Gobierno”, expresó.

“Es el retro, retro. O sea, vamos a regresar al zedillismo por la puerta de atrás. Con él sí debatí en la Cámara de Diputados con toda energía y firmeza porque no nos quería decir la cifra del Fobaproa, me acuerdo perfecto, como si fuera ayer, no quería, entonces le tuve que regalar un lápiz y decirle: bueno, ¿sí sabe sumar usted? Para que dé la cifra”, expuso Ebrard.

Reiteró que el resto de los candidatos deben dar sus puntos de vista sobre distintos temas, a fin de que la gente conozca sus propuestas. “No te puedes negar a debatir. De hecho, estos diálogos son debate”.

El Universal

Marcelo Ebrard llama a Xóchitl Gálvez a debatir su propuesta de Gobierno. EL UNIVERSAL

Las giras

Claudia impugnará medidas del INE

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Morena no le ha notificado ningún tipo de medidas cautelares que haya emitido el INE respecto a dejar de hacer recorridos, o asambleas informativas en todo el país como lo ha venido haciendo, no obstante, adelantó que conoce la resolución por los medios y en cuanto llegue procederá a impugnarla.

De visita en San Luis Potosí, en donde se reunió con empresarios y después sostuvo una asamblea informativa con simpatizantes de la 4T en instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), Sheinbaum Pardo indicó que ya le debía la visita a los potosinos y al gobernador Ricardo Gallardo Cardona con quien tiene una muy buena relación. Al respecto de las nuevas medidas cautelares emitidas por el INE, refirió "todavía no estamos notificados.

ESPECIAL

Noroña afirma que tiene otros datos

Gerardo Fernández Noroña señaló que apretará el paso en la disputa por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ante las encuestas que lo ponen en el tercer lugar, antecedido por Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y en otra en un empate técnico con Adán Augusto, el petista afirmó que él tiene otros datos.

"La moneda está en el aire, de quien vaya a ser el coordinador", acotó. En una gira por Aguascalientes, anunció que continuará realizando sus asambleas informativas en las plazas públicas, que es donde se disputan los destinos de la nación hasta que reciba la notificación correspondiente.

ESPECIAL



CT