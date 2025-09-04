Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa manifestaron este jueves su inconformidad por la ausencia de “avances significativos” en la investigación, luego de sostener un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, donde revisaron el estado del caso que, a casi 11 años de los hechos, permanece sin resolverse.

Al término de la reunión, el abogado de los padres y madres de los estudiantes, Isidoro Vicario, señaló en entrevista con medios de comunicación que la sensación predominante fue de “decepción”, pues consideran que el proceso continúa estancado, aun cuando la mandataria presentó nuevas líneas de investigación.

En términos generales, explicó que las familias se retiraron “con cierto desencanto”, ya que, a poco de cumplirse once años de la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014, no se observan resultados concretos que permitan esclarecer lo sucedido.

“Y precisamente en este mes de septiembre, no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar o, por lo menos, ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26, o que nos puedan acercar al paradero de los 43 estudiantes”, señaló.



Vicario calificó la reunión “como las que han habido anteriormente” y “nada novedosa”, pese a que acudieron con “muchas expectativas”, después de las últimas dos reuniones con Sheinbaum, donde les avisó de la conformación de un nuevo equipo de trabajo, y nuevas líneas de investigación, que incluyen las líneas telefónicas.



Vicario señaló que tampoco les presentaron avances sobre la petición de extradición de Israel de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso.



Ni de la extradición de EU de Ulises Bernabé, exjuez de Barandilla en Iguala, quien habría sido testigo de la llegada de 17 normalistas a instalaciones de la policía municipal y de su entrega a un grupo de militares, policías y sicarios.



Mario González, padre de César Manuel González Hernández, consideró que las nuevas líneas de investigación impulsadas por Sheinbaum están comenzando a suponer un retroceso.



“Lo que vemos es que con la nueva tecnología, según avanzada, que nos están mostrando dejaron caer las líneas de investigación que veníamos trayendo durante 10 años, como la del Ejército”, destacó.



Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, atribuyó la falta de avances a que se trata de “un crimen de Estado”.



“Y creo que el Estado sigue protegiendo igualmente a los funcionarios anteriores involucrados en la desaparición de nuestros hijos, y es por eso, ni existe realmente una fiscalía que dé el ancho para llevar una investigación”, apuntó.



Navarrete indicó que ven la investigación “muy pobre”, pese a la relevancia del caso, lo que refleja la "incapacidad" y "encubrimiento" de las autoridades.



Para González, lo único positivo de la reunión es que se planteó la posibilidad de que regrese el Grupo de Expertos Independientes (GEI), lo cual depende de la presidenta.



La reunión ocurre a días de la renuncia del caso del abogado Vidulfo Rosales, quien representó a las madres y padres desde 2014, alegando problemas de salud.

En este contexto, los padres señalaron que cuentan con el respaldo de sus equipos jurídicos, quienes siempre les han brindado apoyo y jamás han intentado obtener beneficios personales.

El próximo 26 de septiembre se cumplirán once años de la desaparición de los normalistas y el caso continúa sin resolverse, aunque la presidenta Sheinbaum ha asegurado que se abrirán “nuevas líneas de investigación” para esclarecer el paradero de los estudiantes.

La desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tuvo lugar en la noche de 2014, cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

En encuentros anteriores, la presidenta ha enfatizado que “mientras no se localice a todos los estudiantes, esa carpeta no debe cerrarse jamás”. Asimismo, ha planteado una “nueva visión” en la investigación, basada en evitar la confrontación, abrir los archivos del Ejército y llevar ante la justicia a los responsables.

Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

