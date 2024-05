El diputado federal Gerardo Fernández Noroña advirtió al ex presidente Vicente Fox Quesada que no le dejará pasar la expresión “abierto reconocimiento a su prostitución”, al usar el video sobre el dislate de la candidata Claudia Sheinbaum sobre el Presidente.

“Nosotros no vamos a llegar a la Presidencia como lo hizo el Presidente Andrés Manuel, por una ambición personal”, expresó la candidata de Morena y partidos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, en un evento proselitista en Los Cabos, Baja California.

Fernández Noroña, llamó cabeza hueca a Vicente Fox quien publicó en su cuenta de X el fragmento de video. “Tuvo ahí un desliz, un dislate nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo en Los Cabos. Lo que ella estaba diciendo es que nosotros no somos ambiciosos, vulgares, ni vamos por el poder tras el poder, pero parecía que había dicho una descalificación al compañero Presidente y lo aclaró de inmediato Claudia”, detalló.

“Ese video lo han estado usando, pero el colmo es Vicente Fox que dice ‘aquí está la muestra de su abierta prostitución’, fíjense que fuerte, qué majadero, qué miserable”. Agregó que es para decirle cosas más fuertes, pero “no se lo vamos a dejar pasar, así como yo reacciono con toda firmeza cuando dicen narcoPresidente, narcocandidata”.

No tienen vergüenza, expresó contra la oposición. “Andan diciendo que queremos cerrar la Basílica de Guadalupe, háganme el favor, somos absolutamente respetuosos de los credos religiosos de nuestro pueblo”. También fustigó el rumor de que van a quitar la propiedad privada.

“En 2006, cuando nos hicieron ese fraude para imponer al “Tomandante Borolas alias el Felipe ‘del Sagrado Corazón de Jesús’ Calderón Hinojosa”, le decían a la gente no votes por López Obrador porque te van a quitar el carro, no votes por Andrés Manuel porque te van a quitar la casa. Luego, cuando se le preguntaba a la gente no tenía casa ni carro y le daba miedo que les quitaran lo que no tenían. ¿Cuándo le hemos quitado algo a alguien? Al contrario, le damos al pueblo lo que es del pueblo”, dijo convencido.

Cortés afirma que a Sheinbaum “le ganó el subconsciente”

El presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, afirmó que a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, le ganó el subconsciente al señalar que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia por “una ambición personal”.

“La candidata de las mentiras en toda su campaña sólo ha tenido dos momentos de sinceridad, que López Obrador llegó a la Presidencia por una obsesiva ambición personal y que con ella continuaría la corrupción”, expresó el dirigente nacional.

Ex gobernador de Morelos acusa de vivir campaña de desprestigio

El ex gobernador de Morelos y candidato del PRI-PAN-PRD a una diputación federal, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, vinculado a proceso por un juez del Poder Judicial de Quintana Roo por los delitos de violencia familiar y de género, afirmó que es inocente y adelantó que presentó una denuncia por extorsión agravada contra su ex pareja.

También se le dictó medida cautelar de prisión domiciliaria por al menos seis meses, tras acreditarse el ejercicio de violencia contra su ex pareja sentimental Carla Carrillo.

Fiscalía estatal niega atentado político contra Tito Méndez

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas emitió un comunicado que tumba las versiones que el incendio de un vehículo ocurrido el sábado sobre la Carretera Federal 45, en el municipio de Guadalupe, haya sido producto de “una falla mecánica” o de un atentado en contra del equipo político Tito Méndez, candidato a la alcaldía de Guadalupe por la coalición PES-PT-Nueva Alianza.

Es decir, no se trató ni de un accidente ni de un caso político, pero, con la información que han proporcionado las víctimas a la Fiscalía zacatecana, la teoría que ha recobrado mayor fuerza es que fue un hecho cometido por civiles presuntamente armados, cuyas acciones corresponden más a las que recientemente ha usado el crimen organizado en los bloqueos carreteros.

